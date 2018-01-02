Дело патриота Андрея Белявского передали в суд 2.01.2018, 12:55

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Андрей Белявский

Фото: svaboda.org

В минский суд передано уголовное дело «за хранение патрона».

Уголовное дело минского художника-дизайнера Андрея Белявского за хранение одного патрона, передано в суд Ленинского района Минска, сообщает ПЦ «Весна».

Согласно ч. 1 статьи 295 Уголовного кодекса Беларуси, ему может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации, или исправительные работы на срок до двух лет. Таким образом, единственный патрон, который неизвестно сколько лет пылился в шкафу в качестве сувенира, может стать причиной долгосрочного заключения для бывшего фигуранта «дела патриотов».

Напомним, художник-дизайнер из Минска Андрей Белявский был задержан 21 марта и обвинен по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса и ст. 287 Уголовного кодекса. Отпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде 2 июня со прекращением дела по ст. 287 УК. Во время обыска сразу после задержания у него был найден исправный патрон. 12 декабря Следственный комитет предъявил обвинение патриоту по ч. 2 ст. 295 «незаконное изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ» за хранение одного патрона.

Андрей Белявский во время допроса передал следователю, который ведет дело, ходатайство о прекращении уголовного преследования, с просьбой признать его поступок с хранением патрона не представляющийся общественной опасности и юридически незначительным. 5 декабря ему было отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела за хранение патрона. Дата суда пока не назначена.