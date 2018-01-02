Леонид Заико: Коммуналка вырастет в полтора раза 28 2.01.2018, 13:38

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Власти сами загоняют себя в «ловушку».

С 1 января в Беларуси вводится стопроцентное возмещение населением жилищно-коммунальных услуг. Итоги этого белорусы почувствуют в феврале, когда получат январские «жировки».

Какой будет настоящая 100%-я стоимость коммунальных услуг, определить сложно из-за того что система начисления платы за услуги ЖКХ в Беларуси – абсолютно непрозрачная.

Сколько на самом деле будут платить белорусы по январским «жировкам» и какими могут быть последствия?

На эти вопросы Charter97.org отвечает экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Если власти сделают оплату услуг ЖКХ по образцу того, как это сейчас есть в Европе (а нам всегда «кивают» на Европу в этом вопросе), то получится, что «коммуналка» будет составлять 20% доходов домашнего хозяйства.

Правда, чтобы было «как в Европе», придется сделать нормальные водопроводы с качественной питьевой водой, надежные энергосети и повысить качество и комфорт самих домов и квартир.

Также надо учитывать, что у европейцев совсем другие принципы подхода к тому, во сколько должна обходится средняя квартира для стандартной семьи. Беларусь в этом смысле находится в стадии «африканского социализма». Мы измеряем квартплату на основании квадратных метров.

Европейцы же на квадратные метры могилы и территорию, которую выделяют китайцам. А жилье там измеряют по количеству комнат на одного человека. Поэтому, если коммуналка у нас будет «как в Европе», надо учитывать, что там на одного человека приходится 1,9 комнаты.

Когда я назвал эти цифры одному белорусскому профессору, он удивился: «У меня на этой площади трое человек живет!» - и замолчал. И до сих пор молчит. По европейским стандартам он должен был бы занимать площадь, как у профессора Преображенского…

Так вот, за наши куда меньшие, чем в Европе, «квадраты» придется выложить 20% от доходов семьи. Если взять приближенные к реальности данные о зарплатах работающей семьи госслужащих в Минске, то получится, что коммунальная плата будет составлять в среднем $140 с квартиры.

Что же касается регионов нашей страны, то в разных областях местные власти будут по-разному высчитывать показатели по оплате услуг ЖКХ. В целом могу сказать, что во многих местах квартплата в лучшем случае увеличится процентов на 30-50. То есть, в некоторых городах и районах она реально может вырасти в полтора раза.

При этом зарплата у людей скорее всего не будет повышена. Белорусская экономическая реальность такова, что даже если власти из популистских соображений захотят «повысить» зарплату – то это получится не более, чем на 2%. А «коммуналка» при этом вырастет на 20!

Когда люди получат «жировки» с высокими коммунальными платежами, они начнут возмущаться. Но дело не только в этом. Многие просто не смогут оплатить такую «коммуналку». Сразу возникнет большое количество неплательщиков. А это для бюджета будет еще хуже, чем то, что сейчас население оплачивают не 100%.

Поэтому власть просто загоняет себя в ловушку. Они бы и хотели собирать с народа за «коммуналку» по европейским меркам, но когда люди получат «жировки» с цифрами – у нас начнется «цифровая экономика». Я предсказываю, что люди начнут считать и думать. И это будет самое большое достижение «цифровой экономики» в Беларуси.