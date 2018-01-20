В Беларуси за энергоносители платят частники, а госсектор ждет прощения долгов 4 20.01.2018, 11:51

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Расчеты за энергоносители всегда были и остаются весьма чувствительной темой для властей.

Причина проста: весомая часть топлива и энергии либо ввозится за валюту, либо вырабатывается из импортного сырья. Тем удивительнее для banki24.by отношение к оплате за энергоносители у предприятий, которые их потребляют.

Просроченная задолженность за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) являлась самой быстрорастущей в 2017 году. С 1 января по 1 декабря плохой долг за ТЭР увеличился на 39,9% до 1 205 млн BYN.

Доля просроченных долгов за ТЭР к 1 декабря достигла 32%, что в 1,5 раза выше, чем в начале 2017 года.

Хронически должно за ТЭР сельское хозяйство, которое барахтается между убыточностью и прибыльностью едва ли не все время с объявления независимости Беларуси.

Проблемная задолженность сельхозников на 1 декабря составила 346,8 млн BYN и выросла с начала 2017-го на 27,5%. Организации сельского хозяйства отличались низкой дисциплиной расчетов за ТЭР. К концу 2017 года аграрии просрочили 65,8% долгов за энергоносители.

Примерно такая же доля просрочки держится по сельскому хозяйству уже несколько лет. Власти то ли не хотят, то ли не могут покрыть многомесячные долги бывших колхозов.

Рекордсменом по сумме накопленного долга выступает промышленность. На 1 декабря промпредприятия не рассчитались в срок за ТЭР на 774,9 млн BYN. По сравнению с началом 2017 года объем задолженности подскочил на 50,1%.

В целом по промышленности удельный вес просроченного долга за ТЭР составил 28,9%. Доля плохого долга промышленников выросла за 2017 год в 1,6 раза.

Среди промышленных предприятий жесткими неплательщиками являются прежде всего энергоемкие производства. К 1 декабря 2017 года просроченный долг за ТЭР у цементников и стекольщиков достиг 225,5 млн BYN.

С 1 января по 1 декабря сумма проблемной задолженности возросла на 86,8%. По этим отраслям идут тотальные неплатежи: к концу 2017 года доля просрочки увеличилась до 93,4%, хотя в начале года было 59,5%.

Печально выглядит задолженность за ТЭР у металлургов. На 1 декабря 2017 года просроченный долг составил 123,8 млн BYN, что аж в 7,7 раза выше, чем на 1 января. Производители металлургической продукции не расплатились в срок за 83,6% поставленных энергоресурсов.

Главной проблемной точкой на карте неплатежей за ТЭР является Белорусский металлургический завод в Жлобине. По оценке banki24.by, просроченный долг БМЗ к 1 декабря перешагнул за 100 млн BYN. Исходя из размера задолженности, погасить ее предприятие сможет лишь с экстренной помощью госбюджета.

Слабо платят за энергоносители пищевая и целлюлозно-бумажная отрасли. У первых плохой долг к 1 декабря составил 77,4 млн BYN (+36,3% к началу 2017 года), у вторых — 65,9 млн BYN (+23,5%). Пищевики не заплатили за 88,1% ТЭР, целлюлозники — за 71,9%. Основной объем просроченной задолженности в целлюлозно-бумажной промышленности мертвым грузом лежит на Светлогорском ЦКК (свыше 55 млн BYN).