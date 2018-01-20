В центре Москвы таксист расстрелял своих пассажиров 11 20.01.2018, 12:01

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Сделал он это после того, как одного из пассажиров стошнило в машине.

В центре Москвы водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся. Инцидент произошел около 1:30 ночи вблизи метро "Маяковская" на 1-й Тверской-Ямской улице.

Как сообщили "ТАСС" в пресс-службе столичного главка МВД, конфликт между водителем и пассажирами возник из-за того, что последние находились в состоянии алкогольного опьянения, и водитель попросил компанию выйти, но те отказались.

Затем одного из них стошнило в салоне машины, после чего таксист потребовал покинуть машину и оплатить чистку салона. В ходе завязавшейся перепалки водитель достал пистолет и пять раз выстрелил в находившихся в салоне пассажиров, уточняет "Московский комсомолец".