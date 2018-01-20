Крик души пенсионерки: Такого циничного отношения нет нигде в мире 47 20.01.2018, 18:40

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Иллюстрационное фото

Белорусские пенсионеры не живут, а выживают.

Читательница «БГ» о «циничном отношении» к пенсионерам, «мизерных пенсиях», иждивенчестве и «жуткой усталости от этого»:

- Здравствуйте, уважаемая редакция! Недавно в интернете прошла информация о том, что в 2018 году пенсии будут повышены один раз. Ну что ж, спасибо, что не будут понижены.

Такого циничного, безобразного отношения к людям старшего поколения нет ни в одной сколько-нибудь цивилизованной стране. Мизерные пенсии практически уравняли, и они никак не отражают ни былой уровень зарплаты, ни трудовой стаж. Их не начисляют, а назначают за что угодно, только не за реальный труд, вклад. В каких еще странах такое возможно, чтобы люди, отработавшие практически двойной пенсионный стаж, при вполне приличной зарплате остались униженными, нищими и абсолютно незащищенными? С них выжали все и выбросили за борт.

И дело вовсе не в отсутствии средств. Дело в их распределении и использовании. Так, крючкотворцы и бумажкопереносчики из касты госслужащих получают пенсию в разы большую, чем высококвалифицированные специалисты от сферы производства!

Четверть мизерной пенсии уходит на медикаменты, четверть — на коммунальные и др. платежи. И остается в эквиваленте 2,5-3 доллара в расчете на день на все про все: еда (не питание), одежда, в том числе зимняя, обувь, бытовая техника, кухонная утварь, гигиена и санитария, отдых, проезд и праздники, в т. ч. Новый год, поддержание жилья в божеском виде и состоянии.

А лишение пенсионеров льготы на проезд — это ПОЗОР, цинизм высшей категории. У очень многих пожилых людей больные ноги — последствия Чернобыля. В Украине с ее проблемами ее пенсионеры имеют не только бесплатный проезд в городском транспорте, но и во всех пригородных поездах. У них есть хотя бы возможность общения. А наша жизнь сродни жизни животных в зоопарке. Как и они, мы не можем ни поехать никуда, ни сходить, ни даже позвонить за наши гроши.

Бесплатной медицины у нас давно нету. Единственное, что осталось, — это прием врача в своей поликлинике. Многие диагностические мероприятия платные и дорогие, если бесплатно, то нужно ждать едва ли не полгода. Некоторые из них требуют обезболивания, а стоит оно больше половины пенсии. Без обезболивания это настоящая пытка. В нормальных странах и с животными так не обращаются. Офтальмология, стоматология, зубное протезирование многим вообще не доступны.

Такие нищие пенсионеры, как мы, возможно, есть только в воюющей Украине. И тем не менее не они к нам едут за покупками, а мы к ним. Там цены существенно ниже. А ведь всегда было наоборот.

Что касается иждивенчества, то кто у нас иждивенцы — большой вопрос. У меня, к примеру, трудовой стаж — 35 лет. Налоги, всякие отчисления-начисления, сборы-поборы составляли более 50% к моей зарплате все эти годы (13 — 15% подоходный, 34 — 36% ФСЗН, 1% пенсионный и т. д.). Теперь только остается спросить, где деньги, ЗИН?! И сегодня мы платим 20% НДС с каждой покупки. Эти начисления-отчисления научились прятать, маскировать, вуалировать и пудрить народу мозги. Мало кому не понятно, что все оплачивает народ, если не прямо, то косвенно через цены и тарифы. Пенсионеры разучились улыбаться. Мы живем как в лихие военные или послевоенные времена. Зато чиновники в шоколаде. У них есть все «спец»: спецусловия, спецквартиры, спецполиклиники, спецпенсии и т. д. Созданы идеальные условия для культивирования морального уродства. Если в стране невозможно честным трудом обеспечить достойную жизнь, а рядом примеры совсем другого характера, то этот процесс неизбежен. Это аксиома.

Р. S. Я не наивная и понимаю, что вряд ли хоть что-то изменится. Нам все обещают и рассказывают, какая страна наша хорошая во всем, в том числе и условия жизни. А реально нам все труднее и труднее. Накопилась жуткая усталость от всего этого. Нужно хотя бы ее сбросить.

Г.И. КОНДРАТЕНКО, г. Брест