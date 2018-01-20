Леониду Кулакову незаконно заблокировали телефон

Леониду Кулакову незаконно заблокировали телефон9
- 20.01.2018, 21:38
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Власти отключают оппозиционных активистов от мобильной связи.
Об это активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков cообщил в «Фейсбуке»:
«Да уж, меня отключили от всех сотовых операторов. За то, что я ничего не должен этому бандитскому и воровскому режиму», - написал Леонид Кулаков.
Ранее Леонид Кулаков заявлял, что по предписанию, выданному судебным исполнителем А. Костюк 8 января 2018 года, операторам «МТС», «Велком» и «Бест» запрещено выполнять обязательства по договорам об оказании услуг электросвязи.
Напомним, ранее власти незаконно заблокировали телефон общественной активистки Ольги Николайчик.