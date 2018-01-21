Леонид Судаленко оспаривает практику вызова в суд через соцсети 7 21.01.2018, 9:59

2,876

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитник намерен остановить незаконный прецедент.

Судья Гомельского областного суда Александр Сужаев оставил в силе два постановления районных судов о заочных административных процессах, в ходе которых к ответственности в виде крупных штрафов были привлечены активисты Вадим Васильев и Евгений Марковеца за участие 21 октября прошлого года в митинге протеста в Минске, получившим название «Марш рассерженных белорусов 2.0», сообщает gomelspring.org.

На приеме у регионального юриста правозащитного Центра «Весна» Леонида Судаленко, парни отметили, что милиция опознала и нашла их по фотографии с акции, на которой они держат национальный флаг Беларуси.

«Милиция нашла нас по фото с акции через социальную сеть Вконтакте. В суды нас тоже вызвали через аккаунты сети Вконтакте. По этой причине мы решили в суды не ходить, тем не менее, там вынесли заочные постановления о штрафах», - заявили они правозащитнику.

«Процессуальное законодательство допускает вызов в суд телефонограммой или с использованием иных средств связи. Верховный суд СМС - повестки считает надлежащим уведомлением, а вот в отношении аккаунтов соцсетей еще правовой позиции не обозначил. В любом случае, суд должен зафиксировать не только сам факт отправления электронной повестки, но и факт ее доставки. Гомельский областной суд не прислушался к нашим доводам, посмотрим, что на это скажет Верховный суд, ведь подтвердить в соцсети доставку сообщения достаточно сложно, если вообще невозможно», - считает Судаленко.

Юрист ПЦ «Весна» добавил, что постановления областного суда уже обжалованы в Верховный суд.