Юрий Хащеватский: Дрозды пропахли нафталином 20 21.01.2018, 11:24

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Фото: realt.by

И этой системе приходит конец.

Чем меньше среди нас остается свидетелей исторических событий, тем больше эти лакуны в сознании закрываются официальной пропагандой. Ярким примером стала тема «безбедного» советского прошлого, которая часто и с удовольствием используется как Лукашенко, так и Путиным.

Неутомимый разоблачитель мифов о СССР, блогер Максим Мирович в одном из последних расследований задается вопросом – а был ли вообще тот самый «золотой век СССР»?

Сайт Charter97.org решил поговорить на эту тему с человеком, жившим в разные эпохи нашей истории, известным белорусским кинорежиссером Юрием Хащеватским. А заодно выяснить: как вывести из разума людей, не видевших советских реалий, яд информационной пропаганды?

- Вы родились в 1947 году и жили в разное время и в разных городах бывшего СССР. Заметили ли вы где-то и когда-то какое особенное изобилие, какую-то жизнь, ради которой стоило бы ностальгировать?

- Не было никакого изобилия и не было никакого «золотого века». Была повальная нищета. Был низкий-низкий обеспечивающий уровень, когда можно было ничего не делать и получать ничего не значащую зарплату. На эту зарплату кое-как прожить было можно, но нельзя было скопить денег на что-то серьезное. Машина была роскошью. Многие о ней даже и не мечтали, в том числе и я, например.

Хорошая библиотека тоже была роскошью: были огромные ограничения в покупке и чтении книг. А человек, который мог пройти в Дом кино и провести кого-то на фильм Феллини, был «богом». Чтобы посмотреть «Восемь с половиной» или «Сладкую жизнь», нужно было иметь «высокого» друга в Союзе кинематографистов, который мог бы провести на закрытый показ.

Зато было другое. Люди метались по магазинам в поисках всего - туалетной бумаги, посиневших кур и тому подобного.

Поэтому когда мои одногодки или люди постарше вспоминают то время, как «хорошее», этому есть только одно объяснение: они были молодыми, здоровыми и красивыми. Воспоминания о своей молодости толкают людей на то, чтобы рассказывать про какой-то «золотой век». А на самом деле в СССР была абсолютно убогая жизнь. Причем именно тогда в обществе возникло один из самых порочных явлений: социальные лифты были привязаны к идеологии. Если ты хотел делать карьеру, ты должен был вступать в партию и делать все по партийной указке, даже не веря в это. Все это выглядело достаточно убого.

У меня есть документальные кадры начала 1980-х, где снята очередь за хлебом в Москве. В Москве! Мы прошли с оператором вдоль всей очереди. В этой очереди за хлебом, в образцово-показательной столице СССР, стоит несколько сотен человек!

Всем, кто рассказывает о «хорошей жизни» в СССР, я хочу показать эти кадры. Я обязательно включу их в свой новый фильм, чтобы молодежь, не видевшая СССР, понимала, что там происходило.

- Какими двумя-тремя характеристиками вы бы описали «совок»?

- Тотальное лицемерие. Абсолютно все люди, особенно в моем окружении, понимали и знали, что власть – невежественная, что власть глупая. В советскую власть никто не верил. Но все ходили голосовать на участки. Лицемерили во всем абсолютно. Это во многом сказывается и сегодня. Потому что власть переменилась, а лицемерие осталось.

Во-вторых, многие направления, технические и технологические, были закрыты для человека. Молодым людям, которые покупаются на сказки о СССР, надо дать поработать на компьютере ЕС-41 или ЕС-42. При этом тогда уже в мире были процессоры і386 и і486, но для советского человека это было верхом мечты.

СССР был страной, в которой на самом деле превыше всего ценилось все западное: обувь, костюмы, одежда. Странно, что для кого-то «золотое время» связано с тем, что всего этого невозможно было достать. За итальянскими сапогами бегали, высунув язык. Все ждали, когда что-то «выбросят» в продажу. «Выбросили» - наверное, самое емкое слово для определения советской эпохи.

Ничего своего произвести не могли. Все советское обладало главным качеством: в нем не было качества. Все делалось топорно, немодно и некрасиво.

- Откуда тогда берутся ностальгические воспоминания?

- Властью целенаправленно насаждается миф о «хорошей советской жизни», когда все люди делали вид, что работают, а государство делало вид, что им платит. Эта идиома как раз и возникла в советское время. Из тех времен и поговорка: «работа – не бей лежачего».

Советские времена на самом деле ужасны. Они отучили людей работать качественно, работать с душой, сражаться за свое реноме. Зато научили воровать. Ведь вся страна была страной «несунов». Напомню вам фразу Михаила Жванецкого: «У нас кто что охраняет, тот то и имеет». Кто работал на заводе цветного проката – выносил проволоку, кто работал на хлебозаводе – выносил хлеб.

Вся страна жила так. Это был абсолютный разврат. И все те аморальные черты советских руководителей – это наследие того времени. Именно в то время Лукашенко научился врать, жить не по закону, «тырить» где что попало, жить, прикрываясь пустыми лозунгами. Этот СССР переехал с ним в Дрозды.

Вот что это было за время: лицемерия, потери народом своей творческой силы и морали.

- Как вы почувствовали, что «лед тронулся» и «совку» приходит конец?

- Мне повезло, что я уже давно живу и помню, как это начало происходить задолго до 1991 года.

Помню время, когда умер Сталин. Многие делали вид, что они «рыдают», а приходя домой, шепотом на кухнях рассказывали, что начали дышать с облегчением.

Помню, как сняли Хрущева. А про Хрущева уже появились анекдоты, над ним уже немного подсмеивались.

После этого было «замораживание», когда пришел Брежнев. Особенно оно чувствовалось в 1968 году, во время событий в Чехословакии. А позже, когда началась история с Афганистаном и бойкотом Олимпиады-1980, режим, хоть и казался прочным, но уже пошел разными «оттенками».

Но стало понятно внутренне, что режим сейчас рухнет, когда генеральным секретарем стал Черненко. Вот тогда смеяться начали открыто и вслух. Вокруг меня с власти смеялись все – без оглядки. При Андропове еще поеживались, хотя и тогда уже почувствовался свежий воздух. А когда «у руля» встал Черненко, над всем этим начали хохотать, называя то время «пятилеткой пышных похорон». Тогда и стало понятно, именно в тот момент: это все не удержится.

А когда уже пришел Горбачев и началась эпоха гласности, тогда уже абсолютно всем стало ясно: СССР скоро закончится. Системе приходит конец.

Помню августовский путч 1991 года. Друзья и знакомые не дадут соврать: когда я посмотрел на этих ребят с дрожащими руками на экране, я сказал – три дня им, не больше. Так оно и получилось.

Тогда, в 1991-м, люди не дали загнать себя в стойло: слишком хорошо они помнили то, что произошло за 74 года. Репрессии, ограничения, Голодомор привели к тому, что люди на тот момент просто ненавидели советскую власть.

Думаю, что в 1941 году Красная армия так быстро откатилась до самой Москвы и было столько пленных потому, что ту власть просто не хотели защищать. От нас долгое время скрывали правду о народных восстаниях против советской власти – в Тамбовской губернии, о бунте и расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962-м и других выступлениях. Бунты зрели давно – а в 1991 году критическая масса собралась и сбросила ту власть.

Другое дело, что дракон по имени СССР оставил после себя выжженные лицемерием, подлостью и приспособленчеством души. На этом и начала игру теперешняя власть в Беларуси и на этом Лукашенко пока еще держится.

Самые характерные черты СССР, вкупе с возможностью обмануть на «приватизации» для своих, собрались в одном месте, как в заповеднике. Советский колхоз «Городец» переехал в Дрозды, устроил там нафталиновый музей любимой эпохи и проводит по нему экскурсии. Оттуда и транслируется на всю страну миф о «золотом времени».

- Как освободить людей от подобных иллюзий?

- Как когда-то Чехов призывал «выдавить по капле» из себя раба, так и сейчас надо «выдавить» из себя советского человека. Не стоит жалеть о той эпохе. Она – только миф, который скрывает очень неприглядную картину.

А молодым людям я хочу сказать: мечтать надо не о том, что было, а том, что будет. Было – плохо. А может быть – очень хорошо и интересно.

Уверяю, у каждого человека есть свой особый талант. И только современное, свободное общество дает шанс его реализовать. Лучше думать о том, как проявить свой талант, а не слушать ностальгирующих родственников и старых стукачей, которые сами в свои рассказы не верят и понимают, как на самом деле-то было.