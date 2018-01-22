В городе-спутнике Минска построили дом без горячей воды и тепла 22.01.2018, 7:57

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При этом люди платят за отопление.

«Красивый, как на Боровой, а проблем, как в захолустье», — говорит одна из жительниц нового дома в Дзержинске, где с начала месяца нет горячей воды. На балконах тут образовывается наледь, а в комнатах плесневеют стены. С какими проблемами столкнулись покупатели квартир в городе-спутнике и как их решают подрядчики — в материале tut.by.

Социальный дом и 1000 рублей за «квадрат»

Яркий трехподъездный дом на 160 квартир в микрорайоне «Родники» находится прямо на въезде в город-спутник. Многоэтажку сдали в конце марта 2017-го. ПМК № 190 вместе с субподрядчиками из других регионов построила его за год. Дом социальный. Квадратный метр стоил порядка тысячи рублей.

Жильцам рассказали, что дом экспериментальный и энергосберегающий. Пообещали, что температура батарей будет подстраиваться под ту, что на улице.

Люди стали сюда заселяться осенью и обнаружили первые недоработки. Сначала дом заливало — в подъезды через швы попадала влага. Стыки снаружи заделали, но другие проблемы остались.

Мы приезжаем на Тихую, 11 и сталкиваемся с одним из первых нерешенных вопросов дома — в подъезд нас пускают по коду, потому что домофон не работает.

Да и вообще, недовольства работой строителей много. Жильцы говорят, что устали обивать пороги и просить каждый раз что-то отремонтировать или переделать. Как только генподрядчик ПМК-190 берется за одну проблему, так всплывает другая.

По пути в первый подъезд старшая по подъезду Анастасия показывает, как у входной двери протекают стыки.

Но когда мы заходим внутрь, то вместо привычного запаха строительных материалов в новом доме в нос бьет запах канализационных стоков.

— Канализацию жутко прорывает — постоянно в подъезде и квартирах стоит неприятный запах. Это все уже откачивали. Но те, кто был в подвале во время каких-то работ, видел, что этот потоп просто застыл в лед. Но вообще никому из жильцов ключи от подвала не дают, чтобы мы там чего не увидели.

«Горячей воды не стало, а вместо холодной текла вода цвета чая»

Но проблема, которая в первую очередь сейчас волнует жильцов, — отсутствие горячей воды.

— Горячая вода в доме бывает 1−2 часа в сутки. Сейчас она есть только во втором подъезде. В диспетчерской ЖЭСа нас уже узнают по голосу. А на днях из крана вместо горячей воды просто воздух фыркал, а из холодного крана текла вода цвета чая.

Такими фото в общем чате обмениваются жители дома на Тихой, 11, когда сливают воду

Из-за такой воды у жильцов ломаются стиральные машины. Некоторые говорят, что уже вызывали мастеров уже по два раза.

— Мы живем с декабря месяца без горячей воды, а за подогрев-то берут и платим мы за коммунальные по 100 рублей. За что?, — возмущается местный житель Евгений.

«В одной комнате будет тепло, а в другой — холодные батареи»

Одна из жительниц дома Ольга говорит, что они с мужем не стали ждать, когда подрядчик исправит все недоделки по гарантии. Они все переделывали сами, потому что поскорее хотелось переехать в новую квартиру.

— Но, например, в ванну мы долго не могли поставить двери, потому что нужно было выровнять стены. Только на ванну и туалет мы потратили 10 мешков раствора.

А вот многие другие жильцы не готовы снова вкладываться в ремонт и доделывать то, что необходимо было сдать в нормальном состоянии.

Жительница дома Анастасия обращает внимание на эркерные окна в комнатах. На стыках таких окон скапливается влага и наледь. В районе подоконников дует. Местами из-за влаги уже пошла плесень.

На эркерных окнах скапливается влага

А в углах подоконников появляется плесень

— Когда ставим детские игрушки, они примерзают к окну. Нам сказали, что раньше весны нет смысла обращаться. Никто ничего не сделает, пока не будет нормальной погоды, — говорит нам одна из хозяек квартиры на Тихой.

Такая же беда и с красивыми балконами. Они застеклены во всем доме, но сильно протекают изнутри и в итоге на окнах появляется лед.

У балконов есть и другая проблема: никто не объясняет жильцам, кто будет ремонтировать стеклопакеты. Поменять самим их нельзя — просядет весь ряд, потому что стеклопакеты сплошные.

С отоплением в доме тоже проблемы. Во всех квартирах жильцы могут сами регулировать тепло. Но отопление распределяется по квартире неравномерно.

— Если все вентили стоят на максимальной отметке, то в одной комнате может быть тепло, а в другой в это время батареи будут совсем холодными даже с максимальной отметкой.

Даже при такой высокой отметке батареи совсем холодные

Кроме того, за счет вентиляции, которая не втягивает воздух, а наоборот дует, комнаты промораживает. Многие вентиляцию просто заделали или заклеили малярным скотчем.

При этом, за отопление люди платят не по индивидуальным счетчикам, которые поставили у каждой квартиры в подъезде, а по общему — он находится в подвале.

— Почему мы должны сейчас нанимать каких-то людей и платить им деньги, если у нас дом на гарантии. Пускай устраняют. Мы платим немаленькие кредиты и квартиры нам не подарили, — говорит Ольга.

Напоследок жители перечисляют остальное, на чем строители экономили: в туалетах поставили бракованные трубки, у людей в дверях впадали внутрь замки, на окнах или нет или отклеиваются резинки. А стены некоторые жильцы перед заселением перештукатурили заново.

Так люди спасаются от наледи на окнах

— Они (Подрядчики. — Прим. TUT.BY) сами нам сказали, что дом построен из дешевого материала. Исправить основные недоделки обещают весной, когда будет хорошая погода. А как нам жить сейчас?

Жители нас провожают и передают слова, которые им постоянно говорят начальники ЖКХ и ПМК на собраниях: «А что вы хотели? Квартиры у вас льготные, сделаны они тоже льготно».

— То есть президент старается, подписывает эти кредиты, а на месте говорят: «Что вам строить нормально, вы же льготники!», — возмущается Ольга.

Подрядчик: «Сразу как обращаются люди выезжают специалисты»

Директор генподрядчика ПМК № 190 Денис Вайтович рассказывает, что о проблемах жильцов они знают и отвечают на все заявки даже по звонку.

— Мы сразу реагируем, если есть какой-то вопрос. Сразу как обращаются люди практически на следующий день выезжают специалисты и устраняют недоделки. Чтобы не было плесени на стенах и наледи на окнах, нужно ставить окна на микропроветривание. Мы же выдавали всем памятки, как пользоваться окнами и всей вентиляцией. Там же идут влажные процессы.

Вайтович говорит, что он лично столкнулся с такими же проблемами, когда сам получил квартиру. Три года ждал, когда в новостройке пропадет влажность.

Что касается бракованных шлангов, которые присоединяются к бачкам унитазов, то их, по словам директора, жильцам заменили. А из-за погоды снаружи не могут только окрасить швы.

Потопы же, которые сразу были в квартирах, как говорит Вайтович, случились по вине жителей. Кто-то неправильно поменял змеевик и у других прорвало после самодельных работ.

— Рвануло и затопило восемь этажей так, что с вентиляции вода шла. А во всем как обычно обвиняют строителей.

За комментарием обратились также к заместителю гендиректора Дзержинского ЖКХ Татьяне Шашок. Услышав тему нашего вопроса, начальница сначала сослалась на занятость, а после не отвечала на звонки в течение двух дней. До генерального директора предприятия Алексея Малахова оперативно дозвониться не удалось.