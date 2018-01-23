Евгений Афнагель: Предлагаем властям вместе отпраздновать 100-летие БНР 23.01.2018, 13:56

Евгений Афнагель

Юбилей независимости – это праздник для всех граждан Беларуси.

22 января на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия БНР было принято решение обратиться в государственные учреждения с предложением участвовать в торжественных мероприятиях.

Об этом сайту Charter97.org сообщил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

- С учетом исключительной важности юбилея Белорусской Народной Республики для современной белорусской государственности оргкомитет предлагает председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу и его заместителям лично принять заявление о проведении акции 25 марта.

Мы предлагаем, чтобы в Мингорисполкоме прошла торжественная церемония, на которой Андрей Шорец с чиновниками лично бы приняли от руководителей оргкомитета по празднованию 100-летия БНР заявку на проведение акции.

Кроме того, запланированы визиты в государственные учреждения, в ряд министерств и официальные СМИ. Мы предлагаем властям провести праздничную акцию, посвященную столетию БНР, вместе. Чтобы в ней приняло участие максимальное количество граждан страны, независимо от их политических взглядов.

Юбилей БНР – это общий праздник, который должен объединить всех патриотов Беларуси.

Напомним, что праздничная акция в Минске запланирована 25 марта на 14.00 возле памятника Якубу Коласу.

Оперативную информацию о подготовке празднования 100-летия БНР можно получить на пабликах оркгомитета в соцсетях:

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