В колонии многие разделяют мои взгляды 3 Михаил Жемчужный

24.01.2018, 11:47

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Михаил Жемчужный

После 5 февраля политзаключенного снова хотят поместить в ШИЗО, чтобы изолировать.

После более чем 3-месячного перерыва в переписке, политзаключенный Михаил Жемчужный, отбывающий уголовное наказание в исправительной колонии №9 (г. Горки, Могилевская область), прислал витебским правозащитникам сразу два письма и поздравительную открытку, сообщает «Витебская весна».

В письмах Жемчужный выражает обеспокоенность по поводу трех уголовных дел, которые возбуждены и расследуются в отношении доктора Игоря Постнова. По мнению заключенного ПК №9, доктору- «правдорубу» необходимо активнее готовить свою защиту, искать свидетелей, находить квалифицированного адвоката.

Политзаключенный в курсе, что в настоящее время идет процесс в суде Октябрьского района Витебска над гражданским активистам Петром Ивановым. Политзаключенный внимательно следит за этим процессом, считает Иванова мужественным человеком, который бросил вызов авторитарному политическому режиму в Беларуси.

Однако, по мнению Жемчужного, и Пoстнов, и Иванов «делают те же самые ошибки, что и я лет 10 назад, и поэтому результат по их делам предсказуемо отрицательный».

Находясь в заключении, Михаил Жемчужный совершенствуется как правозащитник, штудирует уголовное законодательство, анализирует уголовные дела заключенных, вырабатывает общие подходы по защите людей, попавших в жернова следствия и суда. Заключенный-правозащитник готов помочь в любом уголовном деле, дать совет каждому, кто попросит его об этом. Он предлагает всем, кто нуждается в его помощи, прислать ему копии документов с описанием обстоятельств дела, в адрес колонии.

Если такие желающие найдутся, он просит их поторопиться с почтовыми посланиями и постараться все сделать до 5 февраля. После этой даты, по мнению Михаила Жемчужного, он снова окажется в СИЗО и не сможет в течение месяца кому-нибудь ответить. «Только не употребляйте в текстах иностранные слова и буквы, циничные высказывания в отношении властей, жаргонные выражения», - просит политзаключенный потенциальных клиентов.

В письмах Жемчужный сообщает коллегам, что ему ничего не надо присылать: «Для отбытия здесь мне ничего не надо - все есть! Не первый год сижу (8,5 лет, из них четыре года в тюрьме, полгода в карцере/СИЗО, из которых сто суток непрерывно».

Несмотря на все это, он пишет, что не страдает ни морально, ни физически, его никто не пытается унижать и оскорблять. Напротив, многие поддерживают и разделяют его политические взгляды и твердую позицию в отношении администрации колонии.

Находясь в сложных жизненных обстоятельствах, Михаил Жемчужный не забыл сердечно поздравить коллег с праздником (День защиты прав человека – ред.) и пожелать им здоровья и успехов в тяжелой правозащитной работе.