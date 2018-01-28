Белорусы в Стокгольме: Шведы смакуют свою жизнь по денечку 9 28.01.2018, 16:50

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Фото: gomel.today

Семейная пара из Речицы рассказала о жизни в Швеции.

Шведская семья, шведский стол, шведская стенка. Что еще мы знаем о Швеции? Их уровень цен для нас пугающе велик, а пособие по безработице в месяц около тысячи евро — нам на зависть. Эту страну можно смело вносить в список самых комфортных и развитых стран в мире. Хочется уже паковать чемоданы в лучшую жизнь. Но все ли так просто? Легко ли стать «своим», если ты родился в странах бывшего Советского Союза, и решил переехать? Какие шведы в жизни, и быстро ли пройдет адаптация? «Сильные новости» пообщались с семейной парой из Речицы, которые больше трех лет живут в Стокгольме.

— Чем вы занимались в Речице до переезда в Швецию?

— После школы я училась в университете. Получила специальность «юрист», после чего около 3 лет работала по специальности.

— Как на ваш переезд отреагировали родственники?

Фото: gomel.today

— Родственники болезненно реагируют на это и сейчас. В частности, для моей мамы — это самая настоящая катастрофа. До сегодняшнего момента она не может принять то, что я нахожусь не рядом. У меня очень хорошие отношения с ней, и нам, конечно же, не хватает друг друга.

— Какие эмоции были, когда вы приехали в Швецию на ПМЖ?

— Эмоции были разные. Но в основном положительные. Первое, что бросилось в глаза, это улыбчивость и приветливость. Затем, отсутствие бездомных животных на улицах. Но, это касаемо домашних животных. С дикими животными, дела обстоят иначе. Под моим балконом довольно часто можно увидеть зайцев, косуль и лис. И это совсем не означает, что я живу в лесу или какой-то заповедной зоне. Нет. Это обычный спальный район. И конечно, активный образ жизни. Бассейны, спортивные комплексы и залы здесь на каждом шагу. В этом они, конечно, огромные молодцы.

— Легко и быстро ли прошел адаптационный период?

Фото: gomel.today

— Адаптационный период в некоторых сферах ещё продолжается. На самом деле, это, конечно, было нелегко. Первое время достаточно сильно скучала по дому. Попытки внедриться в социальную прослойку к носителями другого языка не всегда были успешны. Но все же, мы с мужем знали, на что шли, и поэтому начинать все с чистого листа и испытывать определенные радости и трудности было интересно.

— Легко ли там ужиться людям из постсоветских стран?

— Конкретно за каждого ответить не могу. Это все очень индивидуально. Если исходить из моего круга общения, то в нем все уверенно идут к своей цели. Многие добились неплохих результатов. Если человек стремится к чему-то и предпринимает все попытки для инвестирования в своё будущее, ему легко ужиться в любой стране. Конечно, в чужой стране, может быть ты должен более четко и по существу рассчитывать свои силы и так же формировать свой план действий. Любые остановки могут обернуться против тебя во всех смыслах.

— Сильно ли различаются наши образы жизни, менталитет?

— О да! Различия существенные. Я, конечно, не хочу говорить о нашем образе жизни. Каждый живет как хочет и умеет. Вот про шведов я бы сказала, что они умеют жить в самом красивом смысле этого слова. Они смакуют свою жизнь по денёчку, они делают это очень уверенно и со вкусом. Шведы очень много времени проводят на природе, причем в любое время года! Они много путешествуют, любят спорт и ведут активный образ жизни, что, я думаю, и отличает их от нашего народа.

— Легко ли было выучить язык?

Фото: gomel.today

— Как я только приехала в Стокгольм и услышала шведскую речь, честно, у меня пробежал холодный пот по спине. Мне показалось, что это какие-то нечленораздельные междометия с искаженными матами. Но со временем мне стал нравиться этот язык. Естественно, необходимость в решении определенных вопросов в различных сферах, да и проживание вообще обязывает тебя учить язык страны, в которой ты живешь. Я и сейчас его учу. Мне он нравится все больше и больше. По поводу сложности, я не думаю что он очень сложный. Но, определенные закавычки имеются.

— Расскажите про уровень жизни и цены в Швеции. Если можно с примерами.

— Уровень жизни достаточно высок. Безусловно, об этом говорит высокий уровень развития экономики, достойная заработная плата и достаточно неплохая социальная помощь. На помощь государства может рассчитывать практически каждый. Так, например, студенты получают поддержку от государства в виде кредита на получения образования.Что я нахожу весьма удобным и правильным. На помощь также могут рассчитывать старики. Социальные работники обеспечивают им достаточно полноценную и культурную жизнь. Безработным в Швеции можно рассчитывать на выплату пособия. Конечно, это все сугубо индивидуально и в Швеции, как и в любой другой стране существует большое множество подводных камней, особенно для иммигрантов.

Фото: gomel.today

Цены в Швеции высокие. Недорогой обед в среднем ресторане на одного человека обойдётся примерно 100-150 крон (100 крон — 13 долларов). Ужин будет стоить примерно 350-450 крон (в иных вкл. алкоголь) на одного. В Стокгольме достаточно дорогой проезд на общественном транспорте, 125 крон на 24 часа (включая все виды транспорта, даже некоторые водные). Разовый проезд обойдётся в 44 кроны. Для проживающих здесь, конечно удобнее и выгоднее покупать проездной абонемент на месяц стоимостью 860 крон.

Уровень цен на жилье, также достаточно высок. К примеру, снять однокомнатную квартиру можно за 7000 и выше крон. В случае покупки, кв.метр обойдётся в среднем 80 000 крон больше или меньше, зависит от района. Медицина и образование также не отстают от уровня цивилизованного государства. Ах да, совсем забыла. Здесь очень большие налоги. И соответственно чем ты богаче, тем больше делишься с государством.

— Есть ли традиции в Швеции, к которым вы не можете привыкнуть?

— В Швеции существует множество традиций и, в большинстве своём, они носят христианский характер. Хотя по статистике, по-моему, 90% шведов атеисты. Я отношусь достаточно хорошо ко всем и многие из традиций мне очень даже по душе. Я бы сказала, что я не могу в достаточном смысле привыкнуть к празднованию выпускного. В принципе, все начинается достаточно мило — поздравления, официальная одежда, именные шапочки с годами начала и окончания обучения, подаренные плюшевые игрушки, висящие на шеях выпускников, плакаты с их детскими фотографиями. Но вот зачем они катаются по Стокгольму в открытых кузовах огромных грузовиков, танцуя, громко слушая музыку и выкрикивая при этом не всегда цензурные фразы?! Я понять не могу.

Фото: gomel.today

— 5 отличий между белорусами и шведами?

— Шведы, на мой взгляд, замкнутые интроверты, ну чего о нас точно не скажешь. Менталитет конечно очень разнится. Допустим, в Швеции не торопятся заводить семью, рожать детей даже к 30-ти годам, так как в Беларуси, напротив, в 20, уже больше чем «пара».

Я бы отметила, конечно, культуру вождения! Хотя она распространяется не на всех и шведы, также по не понятной мне причине, не очень любят показывать поворотники.

Приветствие и улыбка. Шведы могут тебя тайно ненавидеть, но они всегда пожмут тебе руку в дружеском приветствии с вежливой улыбкой на лице имитирующей состояние абсолютного счастья. У нас, конечно в Беларуси, с точностью до наоборот.

Фото: gomel.today

И, конечно, обеденная пауза. У шведов, как правило, в течение рабочего дня существует как минимум две кофе-паузы, так называемых «Fika». Это когда швед может абсолютно спокойно выпить кофе с булочкой (они пьют очень много кофе). У нас же в этом плане беда. Когда я работала, несмотря на то, что у меня был кабинет, в котором я находилась одна, я всегда тихорилась, и была готова съесть чашку, если кто-то заходил в этот момент. А выпить кофе не только в обед, конечно хотелось.

— Шведский стол, шведская стенка и шведская семья. Чем еще гордятся шведы?

— Шведы гордятся всем! Прежде всего тем, что они шведы. Они очень любят и очень гордятся своей страной. Ну а мы очень любим их шведский стол!