Белорусские оппозиционеры солидарны с борцами за свободу в России 1 28.01.2018, 20:54

Евгений Афнагель

Об этом заявил один из лидеров «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель выразил на своей странице в «Фейсбуке» поддержку борющимся за свободу россиянам.

«Сегодня — день протеста в России. #Забастовка избирателей прошла в десятках городов соседней страны. Требования — те же, что и у белорусской оппозиции — вернуть честные и свободные выборы. Методы действия российских властей, кстати, тоже до боли знакомые: блокировка сайтов, обыски и конфискация техники журналистов, задержания. И такие же бессмысленные - на улицы все равно вышли тысячи россиян. Демонстрация в Москве прошла по центру города и закончилась у Белого дома. Задержано более 250 участников акций по всей стране. Арестован лидер протестов — Алексей Навальный.

Как показали события последних лет, добить «совок» по-отдельности в Беларуси, Украине, России или другой постсоветской стране сложно. Этот вирус заразен и легко распространяется даже на казалось бы очищенные от него территории. Поэтому белорусы были на Майданах в Киеве. Поэтому наши флаги развевались на улицах Москвы во время «маршей несогласных» и «болотных протестов». Поэтому и сегодня мы с вами, борцы за свободу России», - заявил Евгений Афнагель.