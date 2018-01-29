Максим Винярский: За нашу и вашу свободу! 29.01.2018, 11:21

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Именно так борются с любой диктатурой, где бы она не была.

«Бороться за свою свободу, за право выбора - так же естественно как дышать», - об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

«Вчера в России прошла Забастовка избирателей.

Тысячи людей в городах России вышли с требованием вернуть им их право голоса. Более 250 задержанных по всей стране. Их требования понятны каждому. Бороться за свою свободу, за право выбора - так же естественно как дышать.

Но живительную атмосферу свободы не удержишь в своем маленьком пузырьке вокруг себя, она или для всех, или разлетится сквозь пальцы. Те, кто прошел через произвольные задержания, понимают это лучше других.

Нельзя быть свободным гражданином, зная, что «другим» эта роскошь не доступна. Эти риски - общие и бороться против них можно только вместе, сознавая, что это - дело каждого кто не согласен молчать. Именно так борются с любой диктатурой, где бы она не была.

Выходя на улицы своих городов под знаменитым лозунгом – «за нашу и вашу свободу» - свободу выбора».