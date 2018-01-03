Патриот Андрей Белявский: Невозможно предсказать, какое решение примет судья 3.01.2018, 14:49

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Андрей Белявский

Андрей Белявский надеется, что на «суде за патрон» учтут его арест по «делу патриотов».

Уголовное дело о хранении боевого патрона, заведенное в декабре прошлого года на бывшего фигуранта «дела патриотов» Андрея Белявского, передано в Ленинский районный суд Минска.

Как рассказал «Радыё Свабода» Андрей Белявский, о дате судебного процесса ему еще не сообщили. При этом патриот сказал, что надеется на положительный для себя приговор:

«Невозможно предсказать, какое решение примет судья, но надеюсь, что он учтет мой арест по «делу патриотов»», - сказал Андрей Белявский.

Напомним, боевой патрон от автомата Калашникова был найден среди вещей Андрея Белявского во время обыска после его задержания в марте 2017 года по «делу патриотов».

На следствии Белявский сообщил, что хранил патрон в качестве сувенира. По статье о незаконном обороте оружия Белявскому грозят исправительные работы, арест до трех месяцев либо до 7 лет лишения свободы.

Андрей Белявский пробыл под арестом 2,5 месяца.