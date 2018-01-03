Павел Северинец: Поддержим белорусских политзаключенных 1 3.01.2018, 16:26

Павел Северинец

Нашим ответом на репрессии должна быть солидарность.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец обратился к белорусам с призывом поддержать политических заключенных на праздники открыткой, помощью семьям и молитвой, пишет bchd.info.

- Дорогие белорусы! В эти праздничные дни мы посещаем близких, звоним друзьям и имеем время на помощь ближним. Давайте же не забывать, что в сегодняшней Беларуси в тюрьмах находятся политические заключенные, а их семьи не имеют возможности обнять своих сыновей, мужей, отцов. Давайте поддержим Михаила Жемчужного, Александра Юркойтя, Илью Воловика, Дмитрия Полиенко, Тараса Аватарова, Вадима Бойко, Филиппа Иванова, Дмитрия Цехановича, которых этот режим бросил за решетку. Напишем открытку. Поддержим семьи. Помолимся.

Давайте поддержим патриота Андрея Белявского, которого за хранения одного сувенирного патрона угрожают посадить на срок до 7 лет.

Нашим ответом на репрессии должна быть солидарность!

Куда писать:

1. Воловик Илья Игоревич 212013 г. Могилёв, Славгородское шоссе, 183, ИК №15, отряд 11

2. Жемчужный Михаил Игоревич 213410 г.Горки, ул.Добролюбова, 16, ИК №9, бригада 31, ПКТ

3. Полиенко Дмитрий Александрович 213800, г.Бобруйск, ул.Сикорского, 1, ИК №2, отряд 9

4. Аватаров Тарас Иванович 211300 Витебская обл., г.п.Витьба, ИК №3, отряд 3

5. Бойко Вадим Сергеевич 213004 г.Шклов, п.Молодёжный, ИК №17

6. Юркойть Александр 220030 г.Минск, ул. Володарского, 2, СИЗО №1

7. Цеханович Дмитрий Александрович 211300 Витебская обл., г.п.Витьба, ИК №3, отряд 10

8. Иванов Филипп 211300 Витебская обл., г.п.Витьба, ИК №3