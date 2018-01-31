Леонид Судаленко: Надеемся на международную солидарность 31.01.2018, 11:09

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитник призывает поддержать независимый профсоюз РЭП.

30 января следствие в Брагине опросило в качестве свидетеля члена профсоюза РЭП Владимира Теремецкого. Сыщиков интересует все, что связано с личностью лидера профсоюза Геннадия Федынича – отношение к нему, его поручения, в том числе и за границей, уплата профвзносов, одним словом - деньги. Правовой инспектор профсоюза Леонид Судаленко заявляет, что в деле профсоюза нет права, есть только политика, пишет «Гомельская Весна».

Происходящее он расценивает как неправомерное вмешательство в деятельность независимого профсоюза (ассоциации), которое не должно оставаться безнаказанными.

- Очевидно, власть опять поставила телегу впереди лошади. На ровном месте возбудили уголовное дело, провели обыски, предъявили серьезное обвинение в неуплате налогов, а доказательств нет! На свободу из-под ареста отпущен бухгалтер профсоюза Игорь Комлик. В принципе, будь в этом деле право, уголовное преследование нужно было прекратить, компенсировав профсоюзу моральные и материальные издержки, - считает профсоюзный юрист.

- Вместо этого, дело продлевается и будет продлеваться, пока его авторы не поймут, что дешевле преследование независимого профсоюза прекратить, так как слишком велики экономические в первую очередь издержки. Внутри страны такого ресурса, с которым власть могла бы по этому делу сесть за стол переговоров мы не наблюдаем. Надежда остается на международное профсоюзное движение, надеюсь, этот политический вопрос не будут замалчивать в Европе, - заявил Л. Судаленко.

Он также отметил, что в любых формах прямого «диалога» с белорусскими властями европейские политики должны ставить во главу угла тему прекращения вмешательства в деятельность независимых профсоюзов в Беларуси. Очень важно, чтобы на происходящее была соответствующая международная реакция, иначе, как считает юрист, после опросов членов профсоюза начнут опрашивать их родственников, ведь уголовное дело по закону можно продлевать до бесконечности.

Напомним, только в январе в Гомельском регионе на допросы в качестве свидетелей следствие вызвало более 100 рядовых членов профсоюза. Поступает информация о допросе профактива и в других регионах страны. Списки профсоюзников сыщики захватили во время обысков в офисе профсоюза.