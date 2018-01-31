В Гродно активисты раздавали инструкцию, как обходить блокировку «Хартии’97» 31.01.2018, 22:53

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Акцию провели активисты Белорусской христианской демократии.

В Гродно активисты раздавали инструкцию, как обходить блокировку «Хартии’97».

Об этом сообщает пресс-служба БХД.

В акции приняли участие активисты партии «Белорусская христианская демократия» и Объединенной гражданской партии.

Как подчеркнул активист БХД Сергей Веремеенко, в ходе акции гродненцам раздавалась инструкция, как обходить блокировку сайта «Хартия’97».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию