Николай Статкевич: Главная угроза независимости Беларуси - Лукашенко 4 Николай Статкевич

31.01.2018, 23:02

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Большинство белорусского общества ненавидит диктатора.

После аннексии Крыма многие политики в ЕС и США вдруг увидели в Лукашенко гаранта независимости Беларуси от российской угрозы. Появились планы перетянуть беларуского диктатора на сторону Запада. Ради этих планов с него и его подручных были сняты санкции, а европейские политики стали закрывать глаза на очевидные и грубые нарушения прав человека в нашей стране.

Авторы новой западной стратегии не учитывают двух важных факторов, которые превращают эту стратегию в дополнительную угрозу независимости Беларуси.

Первый фактор - предыдущая политика белорусского режима. Лукашенко добровольно и сознательно превратил нашу страну в филиал России во всех сферах - экономике, культуре, безопасности, обороне. После украинских событий до него наконец дошло, что такой филиал можно лишить даже формальных примет независимости. Но сделать реальные шаги к самостоятельности диктатор не хочет и не может.

Он боится кардинальных экономических реформ, способных сделать нашу экономику независимой от колоссальных российских дотаций. Ведь неэффективная государственная экономика "большого колхоза" позволяет осуществлять эффективный политический контроль над гражданами на их рабочих местах. Поэтому и принимаются эти безумные декреты о "тунеядцах", чтобы загнать людей, зарабатывающих самостоятельно, на государственные предприятия, где над ними можно осуществлять надежный политический контроль.

Лукашенко не может пойти даже на очевидно необходимые шаги по укреплению независимости страны. Например, вернуть контроль над белорусским информационным пространством. Из 8 бесплатных телевизионных общенациональных каналов 5 - полностью или частично российские. И они намного популярнее чисто белорусских. Т.е. беларусы ментально уже находятся в составе российского информационного пространства, в составе России.

Черчилль говорил, что надежнее армии страну защищает ее язык и история. В последние годы белорусские власти прекратили преследование белорусскоязычных граждан, но этого недостаточно для прекращения процесса тотальной русификации, которая уже имеет свою инерцию. Недаром власти недавно засекретили данные о количестве школьников, обучающихся на белорусском языке. А отношение режима к истории страны лучше всего показывает игнорирование им 100-летия БНР.

Нынешняя власть не может также построить неконфликтный геополитический баланс, несмотря на заявления об этом. Учения "Запад-2017" это убедительно показали.

Парадокс в том, что все перечисленные проблемы мог бы решить, не вызывая публичной негативной реакции Москвы, любой другой президент страны, кроме Лукашенко.

В 1999 году он подписал и ратифицировал договор о "союзном государстве" с Россией. Белорусы считают, что это "союзное государство" уже создано. В Кремле же говорят о его продолжающемся строительстве. Там отлично помнят, что договор 1999 года предусматривает единого президента, единое правительство, единую армию, валюту и т.д. Речь идет о реально едином государстве, а с учетом разницы в размерах - о реальном поглощении Беларуси Россией.

Тогда, в 1999-м, это поглощение удалось остановить десяткам тысяч беларусов, которые вышли на Марш свободы и вступили в прямое противостояние с силовиками.

Но договор остался и Москва щедро подпитывает беларуский режим в надежде достичь полного "единения". По данным МВФ только с 2005 по 2015 годы беларуский режим получил 100 млрд.$ дотаций от России. Если считать с 1999 года по настоящее время - это не менее 150 млрд.$. На эти деньги обеспечивается работа нереформированной экономики и содержится колоссальный аппарат подавления общества. Без этих денег беларуская диктатура давно бы осталась в прошлом. Если верить данным WikiLeaks, значительная часть дотаций оказалась на личных зарубежных счетах диктатора.

Огромные деньги, полученные в обмен на "единение", не позволяют Лукашенко совершать даже необходимые для сохранения статус-кво действия, если они могут быть восприняты, как направленные против инкорпорации. Ведь в глазах Москвы он - человек, который взял под этот проект 150 млрд. И продолжает брать под него дальше. Поэтому то, что позволяется, например, Назарбаеву, ему не простят.

По понятием тех, кто столько лет удерживал его у власти, "кидалово" на такие деньги не прощается. Он это хорошо понимает и боится делать даже символические шаги, которые могут быть восприняты, как направленные против так щедро оплаченной ему "интеграции". Например, он боится публично выступать на белорусском языке.

Именно Лукашенко - главная угроза независимости Беларуси. Создавая ему международную легитимность западные политики только усиливают эту угрозу. Своими заманчивыми для диктатора предложениями они также рискуют вызвать недовольство Москвы своим вассалом и спровоцировать ее на вмешательство в Беларуси.

У нового руководителя страны, свободного от предательских политических и финансовых обязательств, намного больше шансов построить более сбалансированные отношения с нашей восточной соседкой.

Второй фактор угрозы независимости от западной стратегии потакания белорусскому диктатору - ее влияние на геополитические предпочтения белорусов.

Большинство белорусского общества ненавидит диктатора. Поддержка его европейскими политиками подрывает доверие к ЕС и европейским ценностям и заставляет их обращать взоры на восток в надежде избавиться от опостылевшего диктатора.

По-видимому, авторы новой западной стратегии - люди тоталитарного мышления. Они считают, что все может решить только диктатор. Они напрочь отрицают значение настроений общества, способность граждан влиять на будущее страны. Они не понимают, что в созданной режимом ситуации доминирования в белорусских силовых структурах пророссийских настроений, единственным реальным защитником независимости страны может быть только патриотически настроенная часть общества.

Николай Статкевич, statkevich.org