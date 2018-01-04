Белорусам недоплатили пенсии, чтобы закрыть дыру в бюджете ФСЗН 19 4.01.2018, 12:21

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Еще летом бюджет фонда потребовал многомиллионных финансовых вливаний.

Белорусам недоплатили пенсии, чтобы закрыть дыру в бюджете ФСЗН 4 января власти опубликовали поправки, внесенные в бюджет Фонда соцзащиты перед новым годом. Banki24.by ознакомились с документом и были поражены. То, что с выполнением бюджета ФСЗН, имелись большие проблемы, было заметно задолго до конца 2017 года. Еще летом бюджет фонда потребовал многомиллионных финансовых вливаний.

Сначала Минфин выдал ФСЗН бюджетный кредит на 449 млн BYN (на покрытие кассового разрыва), а затем и дополнительный трансферт на 500 млн BYN. В последнее время из-за ухудшения демографической структуры населения и отсутствия реформ бюджет ФСЗН имеет хронический первичный дефицит. Этот дефицит покрывается огромными вливаниями из республиканского бюджета. Например, по итогам 2016 года реальный трансферт на выплату пенсий составил 1 419 млн BYN при первоначальном плане в 581,3 млн BYN. Тогда трансферт от Минфина покрыл 12,1% доходов ФСЗН. К тому же, доходную часть бюджета ФСЗН в 2016 году урезали на 585,9 млн BYN от планового размера.

По закону о бюджете на 2017 год республиканский бюджет должен был подсобить ФСЗН трансфертом в объеме 697,8 млн BYN. С учетом летних инъекций годовой объем трансфертов разросся до 1 197,8 млн BYN. Ради этого власти Беларуси пошли на увеличение расходов республиканского бюджета. К 1 декабря 2017 года бюджет ФСЗН был исполнен следующим образом. Доходы Фонда соцзащиты сложились на 11,06 млрд BYN, расходы – 11,08 млрд BYN, дефицит – 28,1 млн BYN.

При этом по плану на 1 января 2018 года профицит ФСЗН должен был составить аж 770,1 млн BYN. Для этого в декабре ФСЗН нужно было собирать в доходную часть 2 397 млн BYN и брать из расходной 1 598 млн BYN. Понятно, что такой сценарий был бы совершенно из области ненаучной фантастики. Поэтому власти поступили по привычке. Во-первых, порезали сам бюджет ФСЗН – на 478,4 млн BYN доходы и на 399,7 млн BYN расходы. Во-вторых, добавили еще денег из республиканского бюджета – 222,2 млн BYN.

Кстати, о том, что деньги обязательно вольют, banki24.by писали 2 месяца назад. В итоге трансферт на закрытие дыры в ФСЗН увеличился с 697,8 млн BYN до 1 420 млн BYN. По сумме трансферт оказался почти одинаковым с поддержкой 2016 года. Получается, так называемая пенсионная реформа белорусских властей позволила лишь затормозить рост дефицита ФСЗН, но не уменьшить его.

Собственные доходы ФСЗН в 2017 году недобрали к плановой отметке 1,2 млрд BYN. Помощь Минфина в доходах ФСЗН составила 10,9%. В этой связи пришлось резать еще и расходы. Так, расходы на выплату пенсий сократили к плановым на 219,5 млн BYN, на выплату пособий – на 187,5 млн BYN. Только этими мерами властям удалось сбалансировать бюджет Фонда соцзащиты. В республиканском бюджете на 2018 год в виде трансферта ФСЗН заложено 1 416 млн BYN. Плюс на случай нехватки денег для выплаты пенсий предусмотрено выделение сверхнормативных 500 млн BYN.

Доходы Фонда соцзащиты в 2018 году расписаны на 13,58 млрд BYN. То есть помощь Минфина в доходах ФСЗН может составить от 10,4% до 14,1%. Как видим, эффект от роста пенсионного возраста просматривается очень плохо, если вообще виден невооруженным глазом. Нужно либо повышать возраст выхода на пенсию более быстро и жестко отсекать пенсионные льготы, либо в корне менять саму систему начисления пенсий.

Закончились ли на этом потенциальные проблемы с исполнением ФСЗН? Скорее всего нет. Дело в том, что в прогноз на 2018 год власти заложили рост ВВП на 3,5% и рост производительности труда на 3,2%. Это значит, что неким чудесным образом занятость в 2018 году должна подняться на 0,3%. Между тем, занятость в экономике Беларуси непрерывно падает с июля 2011 года. И тут число занятых по щучьему велению должно вырасти более чем на 10 тыс. человек. Как и всякие занятые, эти 10 000 людей делают отчисления в ФСЗН. Если количество занятых не вырастет, ФСЗН недополучит деньги. В крайнем случае для закрытия дыры в бюджете фонда может потребоваться более 1,9 млрд BYN.