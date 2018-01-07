«Мы все в ответе за то, что дети могут cбежать от воспитателя» 7 Анна Златковская, kyky.org

7.01.2018, 9:35

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Случай в Светлогорске взволновал белорусский социум, но странным образом.

Мальчики, которые третьего января сбежали из детского сада в Светлогорске и сели кататься на электричке до Жлобина, взволновали белорусский социум, но странным образом.

Виновной признали воспитательницу – и, конечно, она уже уволена. Но побег детей из сада на глазах воспитателя выявил проблему, которая существует давно, – дефицит детских садов и переполненность групп.

Виновных ищут все. Это воспитательница, заведующая, министр образования, прохожие, которым не было дела до малышей, гуляющих по вокзалу без родителей. Родители улизнувших детей не обвиняют воспитателя, хотя, думается, их мнение переменилось, случись что с детьми, ведь вокзал – однозначно не место для прогулок. Да и сводки о пропавших без вести детей периодически всплывают в новостях. Только никто почему-то не осознает того факта, что нет тут единоличного виновника, ибо виноваты в этой истории все участники.

Отдал живого, забрал живого – радуйся

Отдавая ребенка в детское учреждение, каждый родитель соглашается с тем, что главное – это забрать его вечером обратно живого и невредимого, хотя бы частично. Чтобы устроить ребенка в сад, родители, стоит малышу появиться на свет, тут же бегут в исполком, дабы взять направление в ДДУ. Каждый – и это логично – мечтает о садике, который находится недалеко от дома. Дальше – как получится. Во многих районах в группах по сорок человек, потому что очень хочется, чтобы ребенок ходил в ближайший сад, и переполненность мало кого волнует. Кто-то вынужден возить ребенка в другой район. По санитарным нормам количество детей в группах в возрасте от трех до семи лет не должно превышать 20 человек. В санаторных – не более 15. Покажите мне хоть одно учреждение в Минске, где эти требования выполняются. Во многих садах детям даже не хватает спальных мест, так как (опять-таки) по нормам это не предусмотрено, но никто не бунтует, что его ребенок спит в самодельной кроватке. Главное, он в группе, остальное – дело житейское.

Мы, родители, молча соглашаемся с нарушениями, потому что мало кому хочется отвозить своего ребенка в сад на другой конец города. Ведь еще на работу надо успеть, после работы в магазин, потом в сад, потом домой, ужин, дела, сон. И пускай в группе по тридцать человек, зато один час времени ты сэкономил.

Но как воспитатель справляется с таким количеством детей? Как ей усмотреть за всеми, когда дети разбегаются в разные стороны? Этот вопрос зависает в воздухе, потому что ответ весьма расплывчатый: «Как получится».

Мой ребенок сбегал от воспитателя два раза. Один раз – повезло – он не выбежал за территорию, а побежал в группу искать маму. Второй раз он решил не возвращаться с прогулки и завис на площадке. Воспитатель, помню, перекрестилась при мне, когда увидела, что сын не убежал за калитку, а сидит рядом и слушает, по сколько надо скинуться педагогам на очередной праздник. Предъявила ли я претензию воспитателю? Нет. Я, как и все остальные родители, тихо радуюсь устроенности ребенка в ДДУ и просто надеюсь, что, забирая его из сада, я увижу его живым и почти целым. У меня и нет выбора – впрочем, как у всех.

Накормить, одеть, выгулять, позаниматься

Воспитатель в группе один, еще присутствует нянечка, которая помогает детям поесть да сходить в туалет. Педагог обязан с детьми заниматься (а это рисование, лепка и т.д.), выгуливать, одевать/раздевать, следить за гигиеной, укладывать спать, следить, чтобы не убил себя и других детей. У любого родителя ребенок рано или поздно получает травму. А теперь представим воспитателя и двадцать пять спиногрызов, энергия которых способна обеспечить электричеством целый мегаполис. Дети физически не могут, да и не должны сидеть на месте. Они желают бегать, прыгать, лазить и снова бегать. Пока ты смотришь, чтобы Петенька не слетел с лестницы вниз головой, Танечка уже перелезает через забор, а Вовочка тонким прутиком тыкает в глаз Светочке. Нужно быть многоголазым и многоруким божеством, чтобы усмотреть за каждым. Мне кажется, возвращаясь с прогулки и пересчитывая детей, воспитатели каждый раз благодарят небеса за везение, понимая, что все на месте.

Еще всегда найдется нервный родитель, которому нужно дать отчет – почему у его Ванечки синяк под глазом или разбито колено? Параллельно педагогу нужно писать ежедневный план занятий на весь учебный год. И за это все получить в конце месяца зарплату 250-400 рублей, в зависимости от стажа работы, группы и нагрузки. Я помню воспитательницу, которая пришла работать в ДДУ после университета. На эту молодую и красивую девушку молились все родители. Она обожала детей. Она с ними занималась, играла, постоянно разговаривала и уделяла внимание. Обычно в саду можно наблюдать обратную картину: педагог сидит на стульчике, глядя уставшими глазами в окно, а дети играют сами по себе. Но проработав год с зарплатой в 250 рублей, девушка решила уйти. Она нашла себе другое место за высокую зарплату – и это не детский сад. Помню, она сказала мне: «Я бы работала в саду всю жизнь, я очень люблю детей. Но я не могу работать за такие деньги, это слишком мало, чтобы себя содержать».

Несмотря на сложности в работе и низкую оплату, воспитатели каждый день выходят на работу. Каждый день они рискуют сесть в тюрьму за недосмотренного ребенка. Увольняются – единицы.

Государство знает, но молчит

Санстанция, которая обязана следить за соблюдением норм, обычно штрафует за пыль на стенде и отсутствие расчески в шкафчике. Но никак не за то, что количество детей превышает норму. Следуй они данным правилам, сотни садов в городе были бы просто закрыты или сотни детей оказались бы без присмотра.

Обеспечить всех детей бесплатным ДДУ согласно закону, у нашего государства не получается. Лишь предложить пустующее место в другом районе, которое, если честно, редко бывает пустующим. Но взрослые упрямо продолжают рожать детей и верить, что государство о них позаботится. Мы соглашаемся на предложенные условия, и только летальный исход гильотинным методом решает проблему: увольнением и хайпом в социальных сетях. Но проблему это не решает.

В том, что дети могут сбежать от воспитателей, виноваты все. Это замкнутый круг, состоящий из людей, которым проще молчать и соглашаться с тем, что имеем, чем возмутиться грубым нарушениям и низкой зарплатой. Где-то там в другой вселенной работа аэропорта прекращается, так как персонал жалуется на переработку и требует изменить условия труда. Работники почты из-за низкой зарплаты прекращают рассылать письма и посылки. Но в Беларуси ты выходишь на работу. Случится беда с ребенком – уволят педагога и заведующую. Все проявят сочувствие длинными комментариями в сети, и на следующий день молча отведут своего ребенка в группу к другим 30 таким же детям, к воспитателю, который молча его примет и продолжит работать за ту же зарплату, за тот же риск. А государство продолжит одобрять строительство пустующих гостиниц и больниц для чиновников, обещать «по 500» и увольнять каждого, кто провинился. Все равно на его место придет другой молчаливый покладистый работник. И вы еще удивляетесь, что до малышей, гуляющих по городу без родителей никому нет дела. Если нам нет дела до нас самих, то о чем еще можно говорить?

Анна Златковская, kyky.org