Видеофакт: Американские летчики проучили россиян в небе

Видеофакт: Американские летчики проучили россиян в небе1
- 7.01.2018, 9:49
- 7,783
Пилоты ВВС США регулярно проводят перехваты безопасным и профессиональным образом.
В сети показали видео двух перехватов российских истребителей Су-3 в воздушном пространстве Балтии.
Соответствующие кадры, сделанные миссией НАТО, были опубликованы на сайте американской армии Dvids, пишет obozrevatel.com.
"Перехваты - это обычное явление, и пилоты ВВС США регулярно проводят их безопасным и профессиональным образом", - сказано в комментарии.