Видеофакт: Американские летчики проучили россиян в небе 1 7.01.2018, 9:49

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Пилоты ВВС США регулярно проводят перехваты безопасным и профессиональным образом.

В сети показали видео двух перехватов российских истребителей Су-3 в воздушном пространстве Балтии.

Соответствующие кадры, сделанные миссией НАТО, были опубликованы на сайте американской армии Dvids, пишет obozrevatel.com.

"Перехваты - это обычное явление, и пилоты ВВС США регулярно проводят их безопасным и профессиональным образом", - сказано в комментарии.