В России приходят в негодность уникальные танки 20 8.01.2018, 12:44

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Фото: golovach.ru

Технику хранят под открытым небом без должного присмотра.

Снимки десятков уникальных машин, которые ржавеют и постепенно разукомплектовываются, опубликовал в cети житель Москвы Евгений Головач.

Экспериментальные танки и БМП стоят под открытым небом без должного присмотра.

Российский военный эксперт Алексей Хлопотов обратил внимание на фоторепортаж, заметив: «Минобороны России в последнее время тратит громадные средства на различные пиар-акции и мероприятия. Создание только одного парка «Патриот» обошлось налогоплательщикам в десятки, если уже не в сотни миллиардов рублей.

А между тем совсем рядом, в музее БТТ, принадлежащем тому же МО, ржавеют и растаскиваются на металлолом ценнейшие и уникальнейшие экспонаты — опытная советская бронетехника. Такое вот отношение. Именно отношение, ибо и деньги, и ресурсы в МО есть».

На снимках можно заметить такие уникальные образцы, как опытная боевая машина поддержки танков «Объект 782» или танк «Объект 187». Последний создавался в рамках доведения защищенности танка Т-72Б до уровня Т-80У\УД. Для этого была изменена форма верхней лобовой детали, что повысило защищенность машины, а также установлена сварная башня новой конструкции, которая позже была применена на Т-90А.