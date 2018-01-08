Россияне платят за содержание Путина 41 миллион рублей в день 11 8.01.2018, 19:30

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За последний год затраты российского бюджета на чиновников намного превысили расходы на медицину и образование в РФ.

Всего лишь на содержание президента бюджет страны ежедневно выделяет 41 миллион рублей, передает РБК, ссылаясь на официальные исследования бюджета РФ.

Расходы федерального бюджета на 2017 год по разделу «Общегосударственные вопросы», куда входит обеспечение деятельности президента, правительства, губернаторов и других органов власти, а размере 1,2 триллиона рублей, стали намного больше, чем вместе взятые расходы на образование и здравоохранение, 946,5 миллиардов рублей.