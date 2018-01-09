Forbes: Русский медведь — на самом деле мышь 6 9.01.2018, 8:01

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Экономика не позволяет РФ быть сверхдержавой.

Не нужно преувеличивать опасность, исходящую из России: ее экономика слабеет и подкрепить претензии на роль сверхдержавы ей нечем, пишет обозреватель Forbes Кевин О'Мара. The Insider предлагает полный перевод статьи.

Тема Россия в американских новостях внезапно приняла угрожающие размеры, но всеобщее беспокойство в некотором смысле непропорционально реальной значимости России в мире. Медведь на самом деле всего лишь мышь, и неважно, насколько громко он рычит: в долгосрочной перспективе ему нечем поддержать свои претензии.

Зверь, загнанный в угол

Авантюры в Украине, Сирии и — недавно — у побережья Коннектикута привлекли внимание к силе России. Ее военными возможностями не стоит пренебрегать, а то, как охотно она переходит к действиям, ее определенно усиливает. В то же время кибератаки и искусная закулисная игра во время прошедших выборов в США показывают ее стремление к вмешательству, вызывая в памяти времена Холодной войны. Нарастает страх, и не без оснований.

Но Россия похожа на того ковбоя из американской поговорки, у которого большая шляпа, но нет скота: ее экономический механизм в полном беспорядке, а той динамики, которая позволила бы в будущем финансировать глобальную державу, почти нет. Россия огрызается, как зверь, загнанный в угол; она всегда готова создавать проблемы — но лишь для того, чтобы отвлечь внимание от ее собственной траектории по нисходящей спирали.

Россия и глобальная цепочка поставок: высокий риск и низкая доходность

В 2011 году, когда представление о странах БРИК как о растущей глобальной силе еще казалось актуальным, британская компания SCM World провела опрос специалистов по поставкам о затратах, надежности, рисках и будущем потенциале Бразилии, России, Индии и Китая с точки зрения использования их ресурсов. Результаты Индии и Китая оказались высокими, а Бразилия, заметно уступая им в отношении затрат, неплохо выглядела во всем остальном. Но выяснилось, что Россия им не соперник: по всем четырем показателям у нее были худшие результаты, а оценка надежности оказалась и вовсе провальной — 2,09 по пятибалльной шкале.

В 2014 году мы предложили профессионалам назвать три страны, которые, по мнению их компаний, представляли «слишком большой риск, чтобы там можно было вести операции». 115 участников опроса поставили Россию на четвертое место в этом списке — сразу после Ирана и перед Сирией. Для сравнения, Нигерия — большой, но пугающий развивающийся рынок — оказалась в списке одиннадцатой.

Позже, в 2015 и 2016 годах, мы задавали вопрос о трех странах, в которых руководители компаний, занимающихся поставками, планировали создавать новые рабочие места. В 2015 году Россия была на 19-м месте, позади Таиланда, Гонконга и Австралии. На следующий год она оказалась 16-й, сразу за Малайзией.

Очень редко Россию упоминают в числе критически важных звеньев цепочки поставок — таких, как Мексика, Вьетнам, Тайвань или Польша, — для какого-либо производимого товара. Исследование Массачусетского технологического института продемонстрировало некоторые перспективы России как поставщика в глобальной цепи. Несмотря на ее огромную территорию и население, ее вклад в добавленную стоимость продукции во много раз меньше, чем вклад Германии.

Экспорт в 2015 году

Россия получает прибыль от продаж сырья, в особенности нефти и газа, которые вместе с углем составляют 57% ее экспорта. Но настали времена, когда нефть начинает уходить в историю и приближается неминуемый переломный момент, когда на первый план выйдут возобновляемые источники энергии.

Предсказание переломного момента

Так стоит ли удивляться, что Путин ищет, на чем бы еще сконцентрировать усилия?

Как справиться с кризисом

Для лидеров, работающих в системе поставок, вопрос заключается в том, какое место все это занимает в пестром и неоднородном мире управления рисками. И здесь все не так, как с опасениями, связанными с экономической политикой, которая может повредить торговым отношениям США с Мексикой, Китаем или Евросоюзом. Отношения с Россией вряд ли вообще что-то значат. Кое-где, особенно в Западной Европе, наблюдается волатильность цен в энергетическом и нефтехимическом секторах, но долгосрочный тренд нисходящий, и диверсификация поставщиков — скорее буфер, предохраняющий от вымогательства, чем фундаментальное изменение баланса.

Вероятно, большее беспокойство должны вызывать такие причудливые вещи, как кибератаки, агрессивный милитаризм и системная дестабилизация институтов, в частности, фальсификация выборов. Такие действия могут породить проблемы с курсом валют, маршрутами перевозок и ценами на сырье. Это подразумевает необходимость значительно более серьезного подхода к сценариям геополитической дезинтеграции.

Кроме того, стоит задуматься о безопасности своего собственного дома. Национальный центр контрразведки и безопасности США предпринимает специальные усилия, чтобы проинформировать компании о возможных утечках в цепях поставок. Опасность хакерских атак вполне реальна, так что будьте к этому готовы.

Россия — это геополитическая угроза, но экономически она усыхает. Сохраняйте спокойствие и продолжайте работать.