Стали известны подробности запрета на покупку автомобилей за наличные 11 10.10.2018, 9:23

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Как будет работать новый закон?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект президентского указа "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств". Новшества могут несколько усложнить процесс покупки автомобиля в автохаусах. Как ИП, так и юрлица должны будут проводить расчеты, в том числе по договорам комиссии, только в безналичной форме, пишет abw.by.

В обосновании инициаторы законопроекта сообщают, что толчком к изменениям послужили несколько громких дел, связанных с комиссионными автомобилями, в том числе громкие уголовные дела сотрудников "АвтоКомпаниСевен" и "Автопапы". Как правило, фигурантов судили по ст.209 "Мошенничество". Физлицо, которое продавало авто через эти фирмы, не получало денег за реализованную машину или получало частично. Иногда реализовывались и новые российские авто под видом б/у. Естественно, далеко не все сделки были прозрачными перед государством. Кроме того, по информации МВД, последнее время участились случаи сбыта транспортных средств с поддельными регистрационными документами, измененными идентификационными номерами, а также находящихся в розыске. Безналичные расчеты, по мнению инициаторов законопроекта, поспособствуют выведению из тени всех или хотя бы большинства сделок купли-продажи автомобилей.

Проект указа предусматривает, что проведение расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, в том числе по договору комиссии, за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме. Разработчики рассчитывают, что эта мера позволит обеспечить прозрачность расчетов при продаже транспортных средств и защитить законные права продавцов и покупателей, а также предотвратит факты сбыта (легализации) транспортных средств, имеющих криминальное прошлое, исключит предпосылки для возникновения споров о праве собственности между гражданами, каждый из которых считает себя добросовестным приобретателем.

Кроме того, из нынешней редакции указа предлагается убрать часть пункта 1.1 "… сделки по отчуждению физическими лицами таких механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям должны совершаться в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего указа".

В соответствии с данными изменениями, если физлицо рассчитывается с юрлицом или ИП за автомобиль, то все расчеты производятся через банк, в том числе и по договору комиссии.