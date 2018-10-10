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У «Джили» не сработали подушки безопасности во время серьезного ДТП

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  • 10.10.2018, 14:59
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Архивное фото

Владелец возмущен.

Помните такую машину, как Geely SC7? Это седан, выпускавшийся в Борисове еще до строительства нового завода под Жодино. Собирали автомобиль крупноузловой сборкой, то есть из машинокомплектов, подготовленных в Китае. Сейчас SC7 уже не выпускают, но проданные экземпляры продолжают кататься по белорусским дорогам. Иногда они попадают в аварии. В редакцию Onliner.by обратился владелец Geely SC7, который около месяца назад попал в ДТП на данном седане. Он возмущен тем фактом, что у машины не сработала ни одна подушка безопасности. 

— Моя машина 2014 года выпуска. У нее, насколько я знаю, две подушки безопасности. Около месяца назад я попал в аварию — съехал в глубокий кювет, ударился о землю, после чего автомобиль подбросило вверх, левой стороной ударило о дерево. Повреждения, как видите, достаточно серьезные, но у Geely не сработала ни одна подушка безопасности! Через пару дней я обратился с вопросом безопасности данного авто к официальному дилеру. Спустя 12 дней мне дали номер телефона официального СТО на улице Кольцова, куда я позже позвонил, но и там меня перенаправили непосредственно в «БелДжи».

Пообщавшись с сотрудницей компании, я стал ждать звонка от специалиста по данному вопросу. Через некоторое время мне позвонил сотрудник производителя, и я ему выслал фотографии разбитого автомобиля. Выслушав мою историю и посмотрев фотографии, он сказал, что в данной модели датчики находятся в лонжеронах и до них, предположительно, сигнал не дошел, — рассказал корреспонденту Артем, который находился за рулем машины во время ДТП.

Мужчина не получил серьезных травм и находился в салоне один. По словам владельца машины, Geely восстановлению не подлежит: слишком серьезная деформация кузова. Несколько недель Артем пытался поговорить с кем-нибудь из руководства «БелДжи», чтобы получить вразумительный ответ, почему в машине белорусской сборки не сработали подушки?

— Я не снимаю с себя ответственности. Да, выбрал небезопасную скорость движения и съехал в кювет. Но при этом я был пристегнут и не нарушал эксплуатационные регламенты машины. Да, попал в аварию. Но я бы хотел быть уверен, что в свежем автомобиле все в порядке с безопасностью. Все, чего я хочу, — получить ответы от кого-нибудь из руководства «БелДжи». Три недели я пытаюсь достучаться до них — без результата. Даже ездил в Борисов. Меня постоянно разворачивают, то начальник в отпуске, то все сваливают на китайцев, которые фактически собирали машину… В общем, никто на диалог не идет. Но разве это нормально, что в такой аварии у SC7 не сработали подушки? Ведь первый удар был как раз в переднюю часть, — рассказал владелец разбитого Geely.

Мы обратились за комментарием в отдел гарантийного обслуживания «БелДжи».

«Причину, почему не сработали подушки безопасности, могут установить только эксперты, побывавшие на месте ДТП. Завод по этому поводу сказать ничего не может. Случилась авария — вызывается ГАИ и осматривается место происшествия. Если кого-то что-то не устраивает в том, как повела себя машина, он вызывает эксперта на место столкновения, и только тогда что-то решается. Вы видели фотографии этой машины? Удар был сзади. Как могли сработать подушки безопасности, расположенные спереди?» — рассказали нам представители «БелДжи». Также нам сообщили, что модели SC7, которые уже не выпускаются (и не выпускались на новом заводе), продолжают получать гарантийное обслуживание на всех официальных станциях Geely в РБ. От старых моделей компания не открещивается.


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