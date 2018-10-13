На учениях ОДКБ «Воздушный мост» отрабатывают переброску техники и военных 3 13.10.2018, 11:46

Учения «Воздушный мост - 2018» проходили с 1 по 13 октября.

Военно-транспортная авиация перебросила более 3 тыс. военнослужащих на полигоны государств - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время первых авиационных учений "Воздушный мост - 2018", которые завершились в субботу в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов, передает ТАСС.

"В рамках ОДКБ впервые проводились командно-штабные учения "Воздушный мост - 2018", - сказал он. - В Екатеринбурге был собран объединенный штаб, куда со всех государств - членов ОДКБ прибыли представители для совместного решения задач по перевозкам группировок войск в район учений. Была задействована военно-транспортная авиация РФ, Республики Беларусь, Республики Армения и Республики Казахстан, контингент войск, который перевозился в места учений - это более 3 тыс. личного состава, более 500 единиц вооружения и военной техники. Задачи, которые стояли перед учениями, были выполнены, цель достигнута; главное, в этих учениях было организовать взаимодействие между государствами для того, чтобы можно было беспрепятственно и своевременно выполнить задачу по переброске войск".

По словам Орманбетова, планируется, что в дальнейшем масштабы учений "Воздушный мост" будут увеличиваться за счет привлечения боевой и армейской авиации, средств противовоздушной обороны с целью обеспечения безопасности воздушного перемещения и передвижения.

"В каждом государстве, которое входит в ОДКБ, есть свои законодательства, которые определяют перелеты и перемещение войск. Нами разрабатывается ряд межгосударственных документов и соглашений, где бы могли беспрепятственно перемещаться именно войска членов группировки ОДКБ. На данный момент есть законодательства, которые, можно сказать, препятствуют моментам перевозки вооружения военной техники, поэтому документы в разработке, в дальнейшем эти вопросы будут решены", - уточнил генерал.

Учения "Воздушный мост - 2018" проходили с 1 по 13 октября. Авиационные маневры являются составляющей оперативно-стратегических учений "Боевое братство - 2018", в ходе которых воинские контингенты Коллективных сил оперативного развертывания ОДКБ отрабатывают противодействие условным незаконным вооруженным формированиям.