«Дорогой» патриарх: сколько визит Кирилла стоил белорусским епархиям

«Дорогой» патриарх: сколько визит Кирилла стоил белорусским епархиям9
- 17.10.2018, 7:48
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На что за двое суток можно потратить эти деньги?
В Минске состоялся Синод Русской православной церкви (РПЦ), по итогам которого российские иерархи решили разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Автоматически то же сделает и БПЦ, как часть Русской православной церкви.
Все эти богатые на события три дня, когда в Беларуси присутствовали члены российского Синода, обеспечивались бесперебойной логистикой и обслуживанием гостей.
Жилье, обеды, разъезды, подарки… Кто это все оплачивал? Что-то тратило государство, но немалые деньги собрали и из церквей.
О какой же сумме идет речь?
Насколько удалось выяснить «Нашей Ниве», в этом году никаких письменных распоряжений митрополита Павла о сборе денег не было, пожелания высказывались в устной форме.
Но мы нашли цифры по прошлому визиту патриарха Кирилла в Минск и Брест — это было в 2015-м, с 20 по 22 июня.
По сколько же тогда сбрасывались белорусские епархии? Цифры впечатляют: всего это $100 000!
Мы добыли соответствующий документ, завизированный митрополитом Павлом три года назад. В «Плане внесения целевых взносов на визит Святейшего Патриарха Московского» от 13.05.2015 за подписью главного бухгалтера А.И.Кахно фигурируют такие цифры.
|Епархия
|Сумма в долларах США
|Минская
|15 000
|Бобруйская
|5 000
|Борисовская
|5 000
|Брестская
|напротив Брестской епархии цифра не стоит, так как патриарх прилетал в Брест, и они несли траты
|Витебская
|8 000
|Гомельская
|10 000
|Гродненская
|7 000
|Лидская
|5 000
|Могилёвская
|7 000
|Молодеченская
|6 000
|Новогрудская
|5 000
|Пинская
|10 000
|Полоцкая
|7 000
|Слуцкая
|5 000
|Туровская
|5 000
|Всего
|100 000
На что за двое суток можно потратить сто тысяч долларов?
Глава синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Сергей Лепин ответил «Нашей Ниве», что он не в курсе размеров целевых взносов ни 2015-го, ни 2018-го.
«Насколько мне известно, в этом году размер не устанавливался и не ограничивался», — сказал нам Лепин.
Сведущие люди говорят, что нынешние взносы могли быть в общей сумме большими по размеру, так как в 2015-м свита патриарха была скромнее — вместе с ним не было членов Синода РПЦ.
Ну и гостили они дольше на один день.
Рядовых священников поразила многочисленность охраны патриарха. За критику ее был отстранен от служения минский батюшка Александр Шрамко. Роскошный образ жизни патриарха Кирилла вызывал нарекания и ранее: еще в 2012 году стало известно о его часах стоимостью 30 тысяч евро.
Следует отметить, что и тогда и сейчас отдельные графы расходов напрямую финансировались белорусским государством, например: в Минск патриарх Кирилл обычно прилетает на правительственном самолете белорусской стороны, которая забирает его из Москвы.