Илону Маску на три года запретили занимать пост главы совета директоров Tesla 17.10.2018, 8:40

Илон Маск

Бизнесмен заключил судебное соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Суд в США одобрил соглашение между бизнесменом Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которому предприниматель уйдет с поста председателя совета директоров автопроизводителя Tesla и не будет занимать эту должность в течение трех лет, передает Reuters со ссылкой на решение судьи, пишет РБК.

Данное соглашение было заключено после того, как Маск написал в Twitter, что готов выкупить акции Tesla с рынка по цене $ 420 за штуку и преобразовать компанию из публичной в частную. В SEC решили, что таким образом он ввел инвесторов в заблуждение.

Помимо ухода с поста главы совета директоров, Маск должен будет выплатить штраф в размере $ 20 млн, Tesla обязали выплатить такую же сумму. При этом сам Маск сохранит должность гендиректора, но компания должна будет нанять независимого председателя совета директоров, а также двух членов совета и создать комитет, который займется контролем коммуникаций Маска.

В частности, комитет будет утверждать до публикации любые сообщения Маска, которые «содержат или могут содержать» информацию для Tesla и ее акционеров.

На фоне одобрения этого соглашения судом акции Tesla выросли на 5,5%, до $ 271,63, отмечает Reuters. Однако эта сумма все еще на 20% меньше той, по которой ценные бумаги компании покупали 6 августа, за день до того, как Маск предложил выкупить акции, сообщает агентство.