США разработали новые санкции против России 17.10.2018, 8:49

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Ограничительные меры коснутся компаний, «работающих» в Сирии.

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию войны в Сирии, в рамках которой предусмотрены санкции для российских и иранских компаний, занятых восстановлением этой страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пять источников, знакомых с планом, передает РБК.

Так, кроме санкций для компаний из России и Ирана, в администрации Трампа планируют перестать оказывать помощь в восстановлении тех районов Сирии, в которых присутствуют российские и иранские войска, отмечает NBC.

В целом же, новая стратегия заключается в том, чтобы «выдавить» силы Ирана с территории Сирии, используя дипломатические и политические усилия, сообщает телеканал.

В апреле президент Сирии Башар Асад заявил, что ущерб, полученный страной от войны составил $400 млрд, а на восстановление инфраструктуры может потребоваться 10-15 лет. Позже в Палате представителей американского конгресса приняли закон, запрещающий США оказывать помощь в восстановлении тех территорий Сирии, которые контролируются правительственными силами.

В октябре 2017-го власти Сирии предложили РЖД помочь с восстановлением железной дороги от моря к месторождениям фосфатов в Пальмире. Сообщалось, что компании также планируют привлечь для строительства железной дороги в Ирак. В июле же стало известно, что восстановлением туристической инфраструктуры Сирии займется компания STG Logistic.