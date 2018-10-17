Леонид Судаленко: Завтра в Беларуси примут указ о том, что проводить митинги могут только блондины 2 17.10.2018, 9:28

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

КПЧ ООН составит «дорожную карту» для белорусского правительства.

До 1 ноября Комитет ООН по правам человека составит ряд рекомендаций (дорожную карту) для белорусского правительства по выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах. Рекомендации будут направлены на выполнение в Беларуси Международного пакта о гражданских и политических правах, сообщил правозащитник Леонид Судаленко, передает «Гомельская весна».

Он принимал участие в 24-й сессии Комитета ООН по правам человека, которая проходила на днях в Женеве. В мероприятии впервые за двадцать лет приняла участие делегация официальных белорусских властей. Правозащитники готовили альтернативный доклад ситуации с правами человека в Беларуси. На сессии обсуждались вопросы права на мирные собрания, свободу выражения мнений, дискриминации различных сообществ, моратория на смертную казнь.

По словам Судаленко, основной посыл от официальной делегации сводился к тому, что и впредь белорусские власти будут руководствоваться национальным законодательством.

«И это печально. Национальное законодательство пишут люди, которым свойственно ошибаться. Завтра в Беларуси примут указ о том, что право проводить митинги имеют только блондины. И что тогда — бежать в парикмахерскую? Все страны руководствуются международным правом — если взяли на себя такое обязательство, а наши власти заявляют и подчеркивают, что мы все равно будем, образно говоря, только блондинам разрешать проводить митинги», — прокомментировал правозащитник.

В Комитет ООН по правам человека с 1990-х годов поступило 284 жалобы белорусов, 107 были рассмотрены, по ним были установлены те или иные нарушения. Но белорусские власти не исполняют решения Комитета ООН по правам человека, ссылаясь на то, что они носят рекомендательный характер. Этот вопрос также поднимался на сессии.

«Представители белорусских властей парировали, что в Международном пакте нет нормы прямого действия, которая обязывала бы Беларусь исполнять решения. Но это оспорил представитель Комитета ООН по правам человека, сославшись на белорусскую Конституцию. Статья 61 Основного закона говорит, что каждый вправе в соответствии с ратифицированными международными актами обращаться для защиты в международные организации. Вот же прямая норма!» — заметил Судаленко.

Он пообещал, что белорусские правозащитники будут и в дальнейшем следить за исполнением белорусскими властями Международного пакта о гражданских и политических правах.

«Понятно, что сегодня для белорусского общества права человека — не приоритет. И государственная идеология «прививает» философию «чарки и шкварки». Но в странах, где соблюдаются права человека, развивается экономика. Да и люди улыбаются другу другу, а не такие хмурые, как зачастую у нас на улицах», — сказал правозащитник.

Он напомнил, что Беларусь — единственная страна в Европе, граждане которой не имеют права обращаться в Европейский суд по правам человека. Поэтому Комитет ООН — единственная возможность для белорусов жаловаться на международном уровне.

На сессии комитета поднимался и вопрос моратория на смертную казнь.

«Опять от белорусских властей звучало, что наше общество не готово, ссылаясь на референдум 1996 года. Представители официальной делегации заявляли, что в обществе идет широкая дискуссия по данной теме. Но это неправда — нет у нас широкого диалога по вопросу смертной казни. В школах либо университетах не говорят об этом», — добавил правозащитник.

Он отметил, что на сессии прозвучал голос белорусских правозащитников и там их услышали.

«Белорусское правительство нас не слышит. Это печально. Чиновники наносят урон имиджу нашего государства, а не мы, правозащитники. Мы просто, как сторожевые псы, напоминаем, где непорядок», — подытожил Судаленко.