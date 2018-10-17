Раса Юкнявичене: Правда – самое эффективное оружие против Кремля 17.10.2018, 11:20

Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

Литва должна продолжать борьбу с российской пропагандой.

Торжественные похороны главы литовских партизан Альфонсаса Раманаускаса-Ванагаса, главы сопротивления советской оккупации в Литве, замученного в застенках НКВД, вызвали острую реакцию Кремля. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Литву в попытках переписать историю.

Сложившуюся ситуацию для Charter97.org прокомментировала Раса Юкнявичене, депутат Сейма Литвы, глава парламентской Ассамблеи НАТО.

- Как вы бы оценили выпад представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой, в котором она высказалась о недавно прошедших в Литве похоронах командира литовских партизан Альфонсаса Раманаускаса-Ванагаса?

- Выпад Марии Захаровой - традиция, которой Кремль придерживается с советских времен. В словах Захаровой мы видим один из основных нарративов информационной войны, которую против стран Запада, и особенно против Литвы, ведет Москва.

Здесь хорошо видно, как в Кремле пытаются переписывать историю. Основные темы, с которыми ведет войну Москва — это память о литовских партизанах и событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе (когда советские солдаты попытались взять штурмом телевизионную башню в Вильнюсе, в результате погибло 14 человек, сотни было ранено - Ред.). Важные и значимые даты и события истории Литвы, нашей страны подвергаются постоянным нападкам со стороны Кремля.

- Есть ли надежда на то, что Кремль перестанет продолжать попытки очернить историю Литвы?

- Пока в России сохраняется власть, которая придерживается нынешнего курса - нет.

- Каких целей, при помощи информационной кампании против Литвы, добивается Москва?

- Попытки очернить литовских партизан объясняются очень просто. Поскольку сейчас Российская Федерация все свои усилия направляет на «патриотическое воспитание» о Второй мировой войне – Отечественной войне, как говорят в России – в которой бывший Советский Союз оказался победителем.

Более того, в рамках своего патриотизма нынешние власти России даже стряхнули пыль со Сталина, которого они пытаются привести в качестве позитивного героя этой войны. Все, что не укладывается в созданный Кремлем нарратив о победе над фашизмом, они пытаются исключить.

Борьба литовских партизан за свободу Литвы продемонстрировала, что для нашей страны советская оккупация была не меньше ужасной и даже садистской чем нацистская.

С другой стороны, в Кремле продолжают дело Советского Союза, когда о литовских партизанах говорилось не иначе как о «бандитах». Совершенно очевидно, что там надеются снова оживить тот нарратив, пробудить его в части людей, вольно или невольно испытывающих ностальгию по советским временам.

В концы концов им важно перессорить жителей Литвы, разыгрывая карту информационной войны. Тем не менее, в нашем случае я думаю, что они делают большую ошибку, потому что вместо того, чтобы рассорить они, наоборот, нас сближают.

- К каким средствам нужно обратиться Литве, если подобная ситуация повторится?

- Самое эффективное оружие против лжи, которую распространял и продолжает распространять Кремль - правда.

Поэтому нам надо и дальше продолжать распространение правды об исторических событиях прошлого, особенно для представителей молодого поколения. Другого пути у нас нет.