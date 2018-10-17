Поставки российских нефтепродуктов в Беларусь быстро сокращаются 17.10.2018, 14:06

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Ситуация кардинальным образом изменилась в третьем квартале этого года.

Беларусь в августе импортировала наименьший в этом году объем нефтепродуктов из России, свидетельствуют официальные статданные.

В первом полугодии Беларусь ежемесячно ввозила из России около 300-400 тысяч тонн нефтепродуктов, однако в третьем квартале ситуация кардинальным образом изменилась, сообщает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

Так, в августе Беларусь импортировала из России наименьшее в этом году количество нефтепродуктов — 141,9 тыс. тонн (против 237 тыс. тонн в июле). Всего за январь−август Беларусь получила 2,49 млн тонн нефтепродуктов из России на 974,1 млн долларов.

В физическом выражении за январь−август Беларусь увеличила импорт российских нефтепродуктов на 24,9%, в стоимостном — на 56,6%.

Российские власти в текущем году выразили обеспокоенность этой динамикой. Россия подозревала Беларусь в реэкспорте российских нефтепродуктов и по этой причине инициировала ограничение их поставок.

По информации БелаПАН, которая подтверждена документально, уже в августе по инициативе российской стороны было подготовлено решение об ограничении поставок нефтепродуктов из России в Беларусь.

По итогам переговоров правительств двух стран 10 октября вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. В документе согласованы индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь−декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил на прошлой неделе журналистам, что индикативные балансы предусматривают нулевые поставки в Беларусь автобензина, дизельного топлива и мазута российского производства.

Протокол, подписанный на прошлой неделе вице-премьерами двух стран, предусматривает, что Беларусь с ноября этого года из России сможет импортировать только нефтепродукты, которые не производятся в республике.