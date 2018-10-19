Божественная комедия в исполнении Путина 3 Игорь Яковенко

19.10.2018, 21:22

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Президент России впервые дал сеанс загробного видения.

"Мы как жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - в такой лаконичной форме Путин описал участникам Валдайского форума, а заодно и всем россиянам свою версию конца света. Помимо этого Путин сообщил на этом форуме массу интересных вещей. Например, россияне узнали от своего президента, что в России, в отличие от других стран, "есть предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Отечество". Вполне очевидно что между этими двумя новостями есть неразрывная связь: поскольку "мы" попадем в рай, а "они" просто сдохнут, то стимулов держаться за жизнь у "них" неизмеримо больше, чем у "нас". Клеветники России могли бы тут что-то сказать о таких различиях в качестве жизни, при которых держаться за такую жизнь просто глупо, но зачем нам слушать клеветников.

Жанр загробного видения, который часто использовался в средневековой литературе, в современной политической риторике встречается сравнительно редко, а Путин обратился к нему, кажется, впервые. И это свидетельствует о новом этапе его творческой и ментальной эволюции. Начало этого этапа некоторое время назад увидел Борис Немцов, сообщивший россиянам, что их президент – ёб@@тый. Затем Ангела Меркель предупредила планету, что президент Путин обитает в параллельном мире. И вот теперь президент России дал сеанс загробного видения.

Возможно, Путин, понимая, что конец его фашистской диктатуры будет так же печален, как и конец всех предшествующих фашистских диктатур, а главное, может наступить внезапно, решил заблаговременно начать косить под придурка и тем самым обеспечить себе алиби. Юродивые в России всегда были в почете, тот же Иван Яковлевич Корейша прожил в сумасшедшем доме последние 43 года своей жизни, проведя их в почете и уважении и развлекаясь тем, что закидывал своих почитателей экскрементами и пугал их своими безумными криками и бессвязными бормотаниями. Вполне вероятно, что для Путина подобное развитие его политической карьеры будет не самым плохим…

Впрочем, если в кликушестве Корейши и других юродивых еще можно было угадать какой-либо смысл, то понять то, о чем говорит этот заплывший ботоксом человечек, вальяжно развалившийся в кресле, нет никакой возможности. Кто, какой разбойник, какое государство собирается нападать на Россию и наносить по ее территории превентивный ядерный удар? В мире было несколько участков потенциальной угрозы ядерной войны, но сейчас остались лишь те, где угроза ядерного апокалипсиса исходит только от Путина.

После того, как лидеры США и КНДР померились своими ядерными достоинствами, и глава КНДР увидел, что у Трампа его красная кнопка толще, угроза конца света, исходящая с севера Корейского полуострова постепенно сходит на нет. Остались Сирия и Украина. То есть, те очаги войны, где агрессором является именно Путин.

Главная угроза для россиян расположена в Кремле, а точнее, в голове главного обитателя этого здания, Владимира Путина. Именно он устроил для России все эти приключения с санкциями и двумя агрессивными войнами, в результате чего уровень жизни в России резко упал. Именно Путин только что украл у россиян пять лет пенсионного возраста. Именно Путин привел к власти свою свору воров и убийц, от которых исходит угроза гражданам России.

17.10.2018 к помещению редакции "Новой газеты подбросили похоронный венок с фотографией журналиста Дениса Коробкова с надписью "предатель Родины". На следующий день у дверей редакции стояла корзинка с отрезанной головой барана и запиской: "Главному редактору "Новой газеты" с приветом вам и Коробкову".

Денис Коробков – автор резонансных расследований бизнес-империи "повара Путина", Евгения Пригожина. Империя в том числе включает фабрику троллей и ЧВК Вагнера, то есть, является микромоделью путинского режима, воспроизводя в точности его структуру: ложь и насилие. Сам Денис Коробков неоднократно получал угрозы. Только что в его квартиру поступила интернет-доставка: букет с нечетным количеством цветов и надпись "Мы тебя никогда не забудем!".

О том, что это не пустые угрозы и о той опасности, которая ждет каждого, кто пытается расследовать деятельность структур "путинского повара", убедительно свидетельствует трагическая гибель в Центрально-африканской республике коллектива журналистов-расследователей, которые поехали туда как раз для изучения деятельности ЧВК Вагнера.

Еще одной иллюстрацией неадекватности путинского окружения стал ответ Алексея Навального генералу Золотову. Если то, что говорил Путин на Валдайском форуме, производило впечатление речи неадекватного человека, то видео Навального с ответом генералу Золотову и по форме и по содержанию может служить примером современной политической риторики. В этом коротком видео Навальный убедительно доказал ,что его оппонент генерал Золотов, один из самых влиятельных силовиков России, во-первых, несусветный ворюга, во-вторых, крайне некомпетентный человек, попросту – дурак, а в-третьих, сам факт попадания на такой пост человека, который был простым охранником у криминального авторитета, является свидетельством той опасности, которую несет россиянам режим Путина.

Данте в "Божественной комедии" подробно описал структуру загробного мира, в том числе структуру рая, состоящую из семи сфер. Поскольку путинская Россия вот прямо сейчас выпиливается из мирового православия, а значит и из христианского мира, то и устройство рая в конструкции загробного мира Путина радикально отличается от традиционных христианских представлений. Судя по всему, это будет довольно своеобразное место, населенное золотовыми, пригожиными, а также обитателями российского телевизора, а на вершине высшей благодати, там где у Данте пребывают Иисус вместе c Девой Марией в окружении ангелов в вечном общении с творцом, в суверенном российском раю россиян поджидает Путин со своей фирменной ухмылкой…

Возможно, кому-то захочется вечно видеть эту физиономию, а по мне так лучше просто сдохнуть. Если, конечно, не будет иного выбора…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru