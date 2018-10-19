Видеофакт: На седан BMW установили двигатель от истребителя МиГ-23 19.10.2018, 22:11

Что из этого вышло?

Тюнинг старых BMW третьей серии (кузов E30) разнообразен и бывает очень ярким, а порой и просто беспощадным - как это творение российского изобретателя Игоря Негоды. Он поставил на "трешку" BMW двигатель от истребителя МиГ-23, сообщает topgir.com.

Речь, разумеется, идет не про основной реактивный двигатель P35, а про вспомогательный газотурбинный двигатель ТС-21. В МиГ-23 он выполнял роль стартера - запускал тот самый реактивный Р35. Как ни странно, достался агрегат абсолютно бесплатно.

Следует отметить, что ТС-21 не слишком мощный - всего 60 л.с. Но его крутящий момент достигает 400 Нм, а еще моторчик очень громкий и огнедышащий. В общем, это надо видеть!