Семь редких автомобилей, которые являются мечтой любого коллекционера 2.10.2018, 19:15

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Настоящие ценители готовы расстаться с любой кругленькой суммой ради этих авто.

У каждого своя фишка в коллекционировании. Некоторые люди могут позволить себе собирать автомобили, причем весьма редкие и дорогие. Как и в любом хобби, в собирательстве машин есть такие образцы, за которые настоящие ценители готовы расстаться с любой кругленькой суммой, пишет novate.ru.

1. Rolls-Royce 15 hp

Один из первых автомобилей в истории

Один из первых автомобилей марки Rolls-Royce, появившийся на свет 23 декабря 1904 года. Машина ценна не только с исторической точки зрения, но и с коллекционной. Дело в том, что до наших дней сохранился всего один единственный «15 hp». Сегодня стоимость аппарата оценивают в 35 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих автомобилей на планете.

2. Leyat Helicа D21

Любопытная попытка совместить автомобиль и самолет

Автомобиль, который был разработан в 1921 году. Он должен был стать гибридом самолета и машины. По дороге Leyat Helicа D21 передвигался при помощи винта, который в купе с легким корпусом мог обеспечить достаточную тягу. Выпускали машину вплоть до 1925 года. Всего было собрано 30 экземпляров.

3. Ferrari 250 GT California Spyder SWB

Отличный дизайн, шикарная начинка

Сами специалисты Ferrari считают эту машину одним из лучших и красивейших своих творений. Выпущен образец был в 1959 году. Произведена была малой серией в количестве 46 автомобилей. Это одна из тех причин, которая делает California Spyder такой дорогой. Где сейчас находится большинство 250-х, неизвестно. Несколько лет назад одну такую продали на аукционе за 17.5 млн долларов.

4. Oldsmobile F-88

Законодатель американской моды

В свое время в 1954 году дизайн именно этого автомобиля стал «законодателем» моды на всем американском рынке. На конструкцию и дизайн Oldsmobile проектировщики оглядывались вплоть до 1964 года. Забавно, что непосредственно F-88 был выпущен всего в четырёх экземплярах. Сейчас все они находятся в частных коллекциях. Последний раз перепродавали автомобиль в 2005 году. Тогда бывший хозяин выручил за Oldsmobile F-88 около 3 млн долларов.

5. Porsche 916

Настоящая немецкая легенда

Гордость немецкой компании Porsche AG. Выпускался 916-ый в 1972 году. За основу этой машины была взята предыдущая 914-ая модель. Как и многие другие подобные модели, Porsche 916 произвели ограниченной серией - всего 11 автомобилей. Все машины разошлись по частным коллекциям.

6. Talbot-Lago T26 Grand Sport

Полностью соответствует своему названию

Французский раритет, выпущенный в количестве 12 единиц в 1948 году. Машина запомнилась коллекционерам не только своим ярким и неповторимым дизайном, но еще и техническими характеристиками. На дороге Grand Sport чувствовал себя уверенно, гонял быстро и полностью соответствовал своем пафосному названию.

7. Mercedes-Benz 300 SL

Первый спорткар компании

Вот еще один спортивный автомобиль, который выпускался в период с 1955 по 1963 год. Примечателен уже только тем, что стал первым спорткаром в истории компании Mercedes-Benz. Всего было выпущено 3 258 таких авто. Среди всех автомобилей компании считается одним из самых ценных образцов. Стоит такая машина более 700 тысяч долларов.