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Renault показала концепт «автомобиля будущего»

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  • 2.10.2018, 22:43
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Электрокар EZ-Ultimo получил броский дизайн и систему автономного управления четвертого уровня.

Компания Renault представила на автосалоне в Париже электрический беспилотник EZ-Ultimo. Новинка отличается эффектным футуристическим дизайном, крупными габаритами и элегантностью интерьера. Об этом пишет korrespondent.net.

Концепт почти достигает шести метров в длину. Он оснащен одним электромотором, приводящим в движение переднюю ось.

Салон лишили рулевого колеса, педалей и других традиционных элементов управления. Беспилотник передвигается абсолютно самостоятельно по определенным маршрутам.

Экстерьер и интерьер резко контрастируют друг другу. Салон оформлен в классическом стиле - в отделке использована натуральная кожа, дерево и мрамор. Также здесь установлены диван, журнальный столик и кресло.

Внутри также находится крупный сенсорный дисплей, с помощью которого осуществляется управление функциями автомобиля.

Производитель не сообщил характеристики электрокара. Известно лишь, что запас его хода составляет 500 километров. Без сомнения, данный продукт является имиджевым, то есть - демонстрацией возможностей бренда.

Фото: AutoUA

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