Renault показала концепт «автомобиля будущего»2
- 2.10.2018, 22:43
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Электрокар EZ-Ultimo получил броский дизайн и систему автономного управления четвертого уровня.
Компания Renault представила на автосалоне в Париже электрический беспилотник EZ-Ultimo. Новинка отличается эффектным футуристическим дизайном, крупными габаритами и элегантностью интерьера. Об этом пишет korrespondent.net.
Концепт почти достигает шести метров в длину. Он оснащен одним электромотором, приводящим в движение переднюю ось.
Салон лишили рулевого колеса, педалей и других традиционных элементов управления. Беспилотник передвигается абсолютно самостоятельно по определенным маршрутам.
Экстерьер и интерьер резко контрастируют друг другу. Салон оформлен в классическом стиле - в отделке использована натуральная кожа, дерево и мрамор. Также здесь установлены диван, журнальный столик и кресло.
Внутри также находится крупный сенсорный дисплей, с помощью которого осуществляется управление функциями автомобиля.
Производитель не сообщил характеристики электрокара. Известно лишь, что запас его хода составляет 500 километров. Без сомнения, данный продукт является имиджевым, то есть - демонстрацией возможностей бренда.