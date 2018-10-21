«Надо сохранять память, чтобы люди ценили жизнь» 21.10.2018, 21:52

Сегодня к Минскому гетто пришли со свечами и цветами.

Без вины виноватые и расстрелянные. 75 лет назад нацисты ликвидировали Минское гетто. Место, полное крика и боли, где убили более ста тысяч евреев. А сегодня — место скорби и памяти, куда пришли потомки с цветами и свечами, а также и те, кто победил смерть, передает «Белсат».

«Гетто было 820 дней. И все эти 820 дней люди прожили так же, как в камере смертников: то есть каждый день, каждую ночь они ожидали, что их убьют», - вспоминает выживший в Минском гетто Борис Млынский.

Сам он чудом выжил, сейчас живет в Израиле, а в Минск приехал на мероприятие.

«Территория меньше двух квадратных километров, мы с вами вот здесь», - очерчивает размеры гетто историк Александр Далговский.

Минское гетто существовало с 20 июля 1941 года до 21 октября 1943. Здесь были местные и привезенные евреи из Европы.

«По разным оценкам, уничтожили от 80 до 100 тысяч человек, выжили сотни, возможно, несколько тысяч - в основном дети, молодые люди, которые могли выжить в деревнях поблизости, в ближайших партизанских отрядах», - продолжает Александр Далговский.

Мемориал «Яма» в столице на улице Мельникайте. Здесь расстреляли около пяти тысяч евреев. Движение солидарности «Разам» организовало памятное мероприятие.

«Мы сегодня здесь, поэтому мы будем говорить о мире, о том, чтобы никогда больше такие жертвы в истории человечества не повторялись», - говорит активистка Елена Толстая.

Мемориал «Яма» - символические ступени последних шагов жертв нацизма. Памятник, который поражает и о котором мало знают.

«Это обязательно нужно знать. Мы с женой шли, меня поразило, что ни одного знака нет, где это размещается «Яма», - отмечает житель столицы Святослав Галецкий.

Другая жительница Минска, Галина Терентьева, говорит:

«Надо сохранять память, чтобы новое поколение росло не беспамятным, чтобы люди дружили между собой, чтобы ценили жизнь».

И чтобы никогда не повторились воспоминания тех, кто вышел из Минского или иных гетто, которых было 1150 на оккупированных территориях.

«В гетто вошло много немцев: может быть, человек сто, вооруженных автоматами, и они просто выталкивали людей из домов и прямиком в домах расстреливали этих людей. Кого могли, они бросали в машины и машины вывозили», - продолжает Борис Млынский.