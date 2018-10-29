Лукашенко предложил отправить БРСМ на швейные предприятия и «белорусский БАМ» 51 29.10.2018, 15:29

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В стране появятся молодежные рабочие бригады.

Белорусский республиканский союз молодежи необходимо на законодательном уровне наделить властными полномочиями, заявил на встрече с активом БРСМ Лукашенко, сообщает БелТА.

По его словам, нужно меньше громких слов и больше конкретных дел. В качестве новых направлений деятельности Лукашенко предложил создавать молодежи рабочие бригады, ведь в стране сегодня не хватает рабочих рук, есть где применить свои силы в промышленности, сельском хозяйстве.

«Вам будут рады на нашем новом заводе "БЕЛДЖИ", на БелАЗе, на швейных и других предприятиях. Это будет ваш вклад в укрепление экономики страны. Возьмите шефство над строительством большого объекта. Назовите его «молодежным», чтобы тоже оставить свой БАМ в истории уже современной Беларуси», - добавил Лукашенко.