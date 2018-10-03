Россия на пределе: у экономики садится нефтяная батарейка 3.10.2018, 13:59

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Cанкции Запада отрезали нефтегазовую отрасль РФ от современных технологий.

Россия резко увеличила добычу нефти и вышла на рекорд более чем за 30 лет.

На начало октября российские нефтяники качали ежедневно 11,36 млн баррелей в день, сообщил Reuters со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК, пишет finanz.ru.

По сравнению с началом года объемы добычи выросли на 460 тысяч баррелей в сутки, а текущий уровень - рекордный с 1987 года, ставшего историческим пиком нефтяной промышленности СССР.

Рост добычи согласован с Саудовской Аравией - сделка, заключенная в конце 2016 года и призванная стабилизировать мировой рынок после трехкратного обвала котировок, де-факто свернута, рассказал "Ведомостям" представитель в одной из крупных нефтяных компаний.

Сейчас РФ добывает на 160 тысяч баррелей больше лимита, установленного соглашением ОПЕК+. Но текущие объемы добычи в РФ - предел: качать больше невозможно, сказал "Ведомостям" глава "Лукойла" Вагит Алекперов и подтвердили представители двух крупных нефтедобытчиков.

Единственное месторождение, которое способно дать больше нефти, - это месторождение Требса и Титова, сообщил Алекперов: в прошлом году там было добыто 1,9 млн тонн, а к 2020-му планируется 4,8 млн.

Впрочем, дополнительные объемы - находятся на грани статистической погрешности. Это лишь 0,5% от текущего производства нефти, или около 60 тысяч баррелей в день.

Ресурсная база нефтяной промышленности стремительно деградирует: западно-сибирские месторождения-гиганты, которые были открыты еще при СССР и до сих пор остаются главным источником долларовых доходов для экономики, истощаются.

Чтобы просто удержать добычу на зрелых залежах, компаниям придется неистово бурить, говорит аналитик "Атона" Александр Корнилов.

Но и этих возможностей хватит лишь на 3-4 года: начиная с 2022-го добыча нефти в России начнет падать и, если ничего не делать, за 14 лет рухнет вдвое, сообщил 18 сентября глава Минэнерго Александр Новак.

За последние 10 лет объемы бурения пришлось увеличить вдвое, себестоимость одной тонны нефти взлетела в 2,4 раза, общие капитальные затраты - почти втрое. В базовом сценарии Западная Сибирь, дающая каждый второй извлеченный на поверхность баррель, потеряет 40% мощностей, а в пессимистичном сценарии спад будет более чем двукратным - с 330 млн тонн в год сейчас до 146 млн, сообщил Новак.

Это означает, что бюджет вскоре не сможет позволить себе прежний объем нефтяных доходов: придется снижать налоги на отрасль, чтобы освободить средства для инвестиций, подчеркнул министр.

Но проблема не только в деньгах: санкции Запада отрезали нефтегазовую отрасль от современных технологий, в то время как собственных в России практически нет, отмечает директор энергетического центра при Московской школе управления "Сколково" Татьяна Митрова.

По данным Минприроды, за последние 2 года в стране не было введено в эксплуатацию ни одного нового месторождения газа, не удалось открыть ни одного крупного месторождения нефти, а работы на арктическом шельфе пришлось приостановить.

Ключевой проблемой становится невозможность поддерживать добычу на стареющих месторождениях, подчеркивает Митрова: для этого требуется гидроразрыв пласта. Но за все время санкций в стране не было создано ни одного собственного флота ГРП, а имеющийся флот стремительно ветшает.

"Обманчиво низкий текущий эффект санкций не должен вводить в заблуждение: в долгосрочной перспективе они в состоянии поставить под угрозу поддержание объемов добычи и развитие экспортной трубопроводной инфраструктуры, постепенно выдавливая Россию с внешних рынков, сужая каналы получения доходов от экспорта и подрывая устойчивость национальной экономики", - предупреждает Митрова.