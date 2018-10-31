На сколько с Нового года вырастут тарифы на коммуналку 4 31.10.2018, 15:10

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На этот год запланирован выход на 100% уровень возмещения затрат по всем услугам.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с нового года подорожают на 5 долларов. Как пишет «Вечерний Гродно», об этом сегодня сообщил в «парламенте» заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, который курирует вопросы ЖКХ.

— Подходы остаются прежними, — сказал Кухарев.

Ранее правительство запланировало поддержание 100-процентного уровня возмещения населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, кроме отопления. При этом ожидается ежегодное снижение затрат коммунальниками на оказание ЖКУ как минимум на 5%. Такие задачи ставит правительство в программе действий до 2020 года.

В МАРТ позже пояснили, что на этот год запланирован выход на 100-процентный уровень возмещения затрат по всем услугам, кроме отопления, газоснабжения и электроэнергии. При этом по электроэнергии выйти на оплату населением по полным тарифам планируется в 2019 году. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения за газоснабжение и отопление — вопрос открытый.