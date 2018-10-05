Эксперты сравнили выносливость немецких и японских «бэушек»3
- 5.10.2018, 18:04
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Специалисты решили поставить точку в споре, какие подержанные машины лучше.
Специалисты сервиса CarPrice захотели поставить точку в давнем споре, какие подержанные машины - "немки" или "японки" лучше, передает interfax.by.
И провели исследование выносливости моделей разных марок. Эксперты тщательно изучили 31 670 подержанных автомобилей Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Opel и 20 808 - Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и Mitsubishi.
Специалисты сделали вывод: в "возрасте" до пяти лет лучше противостоят коррозии кузова, износу салона немецкие авто. По состоянию технической части они, впрочем, несколько уступают японским моделям. После пяти лет эксплуатации "японки" держатся лучше.
Вместе с тем, эксперты подчеркнули, что в возрастном сегменте от двух до семи лет разница - некритичная. Притом что в отношении цены "немки" несколько проигрывают.