В аптеках Беларуси больше не будет «Колдрекса», «Фервекса» и «Терафлю» 3 1.11.2018, 23:28

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Импортные лекарства против простуды, которые действительно помогают, исчезли из аптек.

Импортные лекарства против простуды, к которым мы привыкли и которые действительно помогают, исчезли из аптек. Белорусам предлагают покупать заменители отечественного производства. Они дешевле, но эффективны ли?

Наряду с осенней влагой идет простуда… А ее носители направляются в аптеки за знакомыми лекарствами. Работница аптеки Галина Дюсекова рассказывает «Белсату»:

«Фервекса нет в городе. Колдрекса давно не получали. Мы заходим на страницу www.tabletka.by и смотрим – Фервекса нет».

Этих лекарств нет на складах и соответственно на упомянутой справочной странице. В стеклянном шкафу пациентов ждут пара других импортных лекарств и густой ряд отечественных… Жители Минска делятся мнением:

«И белорусские лекарства помогают иногда, но не всегда. Конечно плохо. Должен быть выбор».

«Зависит, какие лекарства. Есть неплохие заменители, а есть отвратительные».

«Я учусь в медицинском, где нам говорят, что лучше импортные покупать, чем заменители».

Об этом непублично говорят студентам, но не пишут в государственных СМИ. Какие лекарства более эффективны и имеют меньше побочных эффектов – потребители тестируют самостоятельно.

«Исследований не было, какие бы дали компетентный и обоснованный ответ, где сравнивали бы белорусские аналоги и вот эти всемирно известные брендовые препараты», – комментирует Андрей Витушко, кандидат медицинских наук.

Информации нет, но есть государственный приказ, который не оставляет населению выбора – замещать импорт на отечественное. Глава Беларуси Александр Лукашенко заявляет:

«Мы еще по импорту столько завозим, что в глазах иногда становится темно».

Посветлеть в глазах может за счет сразу двух иностранных фармацевтических компаний – «Новартис» и «Дельта Медикал», у которых закончилась регистрация на белорусском рынке. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь министерства здравоохранения Юлия Барадун.

«Мы выдаем регистрацию всем желающим. У нас заявительный тип регистрации. Если они сами хотят регистрироваться, то зарегистрируются».

Одного желания не всегда хватает – еще и условия нужны. Цены отечественных противопростудных средств государство закрепило в разы ниже. Состав остается практически таким же – это парацетамол, витамин С и вещества для пресечения насморка.

«На самом деле нет каких-то убедительных доказательств, что эта комбинация является чем-то очень-очень полезным при респираторных вирусных инфекциях», – добавляет кандидат медицинских наук Андрей Витушко.

Немало в обществе людей, которые держатся вдали от аптек. Но если сильно прижмет, то и отечественный «Гриппомикс» примешь.