«Старая площадь»: Россияне начали создавать отряды самообороны против властей 11.11.2018, 15:32

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Власть в РФ действует бандитскими методами.

В Архангельске и на Камчатке формируют отряды самообороны против коллекторов. Дело в том, что долги за ЖКХ жителей превысили 500 млрд рублей и государство решило отдать это дело «бандитским структурам», а не действовать с помощью полиции, прокуратуры и суда, пишет телеграм-канал «Старая площадь».

Ведь зачем благосостояние людей поднимать, обеспечивать работой, зарплаты нормальные платить? Местным жителем постоянно подливают «масло в огонь». После обострившейся ситуации с мусорной темой, Архангельску теперь необходима самооборона против коллекторов.

При этом закон о коллекторах, который начал свое действие с 1 января 2018 года, гласит: за долги запрещено не только убивать, но и запугивать (буквально).