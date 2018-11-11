закрыть
11 ноября 2018, воскресенье, 20:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

БелТА: Порт в Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу

1
  • 11.11.2018, 20:32
Фото: belta.by

Об этом государственному агентству сообщил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

Порт в деревне Нижние Жары Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, общаясь с журналистами во время рабочего визита турецкой делегации в Гомель, передает БелТА.

Андрей Савиных подчеркнул, что в настоящее время белорусско-турецкие отношения развиваются очень динамично по всем направлениям.

"Особое внимание уделяем развитию транспортной инфраструктуры. В частности, наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", - подчеркнул посол.

По его словам, по новому транспортному коридору Беларусь сможет отправлять грузы в речном порту, а кораблями "река-море" доставлять их не только в государства Черноморского бассейна. Беларуси станут доступны рынки более 20 стран.

"Главное - мы сможем снизить стоимость перевозки грузов. У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Беларуси в целом", - рассказал Андрей Савиных.

На повестке дня - вопрос организации целостной системы регулярного транспортного сообщения между двумя странами. Изначально важно учесть все звенья логистической цепочки: объемы поставляемых грузов, необходимый для транспортировки флот, маршруты доставки. Основной акцент обе стороны делают на обеспечении регулярной основы перевозок.

Свой интерес подтверждают и представители турецкой делегации. "Наша компания заинтересована в развитии транспортных систем и доставки грузов. Гомельский регион имеет очень удачное месторасположение, поэтому возможны совместные проекты по выходу к Черному морю на территории Украины. Мы готовы приступить к реализации проекта при условии гарантии с белорусской стороны обеспечения грузами", - уточнил председатель правления группы компаний Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым.

По его мнению, только один проект Беларуськалия, реализуемый на петриковском месторождении, способен обеспечить рентабельную работу порта. Во время встречи Серьезность намерений Эркам Йылдырым подтвердил словами:

"Первый корабль, который я загружу в этом порту, будет называться "Гомель".

Идея формирования нового транспортного коридора для перевозок грузов из Беларуси водным путем по реке Днепр в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей и придунайских государств со строительством портового терминала в деревне Нижние Жары Брагинского района рассматривается на различных уровнях на протяжении нескольких лет. Лукашенко и президент Украины поддержали идею восстановления полноценного судоходства по реке Днепр на встрече 26 апреля 2017 года. Впоследствии намерения неоднократно подтверждались, в том числе на состоявшемся 25-26 октября в Гомеле I Форуме Беларуси и Украины.

Важность реализации инвестиционного проекта "Строительство портовой инфраструктуры в районе н.п. Нижние Жары" для Беларуси очевидна. Среди преимуществ - новые возможности для экспортно-импортных поставок товаров, улучшенная логистика перевозки грузов, дополнительные валютные поступления в бюджет, новые рабочие места. В целом это будет способствовать росту конкурентоспособности продукции белорусских предприятий на внешних рынках.

"Транспортировка продукции по водному пути дает экономию на одном тонно-километре около $1,5", - уточнил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко. Спектр поставок достаточно широк - начиная от калийных солей, нефтепродуктов, гранита с глушкевичского месторождения, мясо-молочной продукции, заканчивая машиностроительной техникой и др.

Украинская сторона подтвердила техническую возможность прохождения судов класса "река-море" от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары. При этом необходимо учесть габариты судовых шлюзов Днепровского каскада после выполнения работ по дноуглублению - протяженностью 103 км на глубину 3,65 м при отметке 102,0 м по Балтийской системе (БС) Киевского водохранилища. В Брагинском районе подготовлены градостроительные паспорта на три земельных участка.

На одном из них предусмотрено строительство мультимодального хаба и пристани для яхт-клуба с базой отдыха в деревне Нижние Жары площадью 249,65 га. Другой отведен под строительство и обслуживание речного порта, инженерной и транспортной инфраструктуры к нему в деревне Нижние Жары площадью 68,07 га. В деревне Верхние Жары на площади 41 га запланировано строительство и обслуживание инфраструктуры глубоководного порта.


популярное за неделю

Мнение

«Лукамол» как бледная копия комсомола
«Лукамол» как бледная копия комсомола Евгений Афнагель
Некому руку подать
Некому руку подать Виталий Портников
На пенсию бизнес-классом
На пенсию бизнес-классом Ирина Халип
Тени исчезают в полдень
Тени исчезают в полдень Валерий Карбалевич