Назван город с самыми безопасными дорогами в Евросоюзе 12.11.2018, 12:17

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Всего в ЕС насчитали 13 комфортных для пешеходов и водителей регионов.

Вена заняла первое место в Европейском союзе по уровню безопасности на дорогах. Если в среднем в ЕС на дорогах гибнет 50 человек на миллион жителей в год, то в Вене и ее пригородах — 10 человек. Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат, сообщает «Европульс».

Еще в 5 европейских столицах смертность на дорогах оказалась меньше 20 случаев на миллион жителей – в Берлине, Люксембурге, Мадриде, Стокгольме и Лондоне. Всего в ЕС таких регионов 13.

Больше всего автокатастроф происходит в сельской местности. Наибольшее число жертв зарегистрировано в горном регионе Северозападене в Болгарии – 153 случая смерти в ДПТ на миллион жителей. Следом идут регион Алентежу в Португалии (142 случая) и провинция Люксембург в Бельгии (138).

В России, по данным министерства транспорта РФ, в автокатастрофах ежегодно погибает около 130 человек на миллион жителей.