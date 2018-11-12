В минском торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок 3 12.11.2018, 15:57

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Фото: МЧС

(Обновляется) Есть пострадавшие.

В минском торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок. Об этом сообщает корреспондент nn.by, который стал очевидцем событий.

Одну девушку вынесли на руках, но она в сознании. Вторую завалило так, что она оказалась под скамейкой. Но в результате смогла уйти на своих ногах.

Пострадал магазин цветов и пункт продажи аксессуаров для мобильной связи.

Все началось с левого крыла торгового центра. Сначала раздался грохот, как будто идут какие-то строительные работы. Затем полетели куски обшивки потолка и раздался женский крик.

Падали гипсокартон и алюминиевые конструкции. Первые куски упали на девушку в цветочном магазине. Ее привалило, а когда стало ясно, что обрушилась уже все что могло, посетители достали девушку из-под завалов. Она была в шоке, говорила, болят нога и ребра.

Завалило еще одну девушку. Но ей повезло больше — она залезла под лавку, когда увидела, что с потолка падают куски обшивки.

Сейчас на месте работают спасатели, врачи и милиция.

В МЧС журналистам сообщили, что обрушилось около 150 квадратных метров потолочного перекрытия. Информация о пострадавших уточняется.

«Арена-Сити» - большой торговый комплекс, принадлежащий структурам миллионера Юрия Чижа.