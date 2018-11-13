Торговый центр, в котором обрушился потолок, закрыли 2 13.11.2018, 11:03

Фото: МЧС

Внутри работает только продуктовый гипермаркет.

Торгово-развлекательный центр «Арена-Сити», в котором в понедельник обрушился подвесной потолок, закрыт. Об этом tut.by сообщили в торговом центре.

— Торговый центр закрыт, работает только гипермаркет «Простор». По результатам расследования будет известно, когда мы начнем работу в полном объеме, — рассказали в информационном центре «Арена-Сити».

Потолок в торговом центре обрушился 12 ноября в 15.50.

«В ТЦ «Арена-Сити» произошло обрушение подвесного потолка, гипсокартона, общая площадь 150 кв. м. Помощь сотрудников МЧС не требуется. Информация о пострадавших уточняется», — сообщила TUT.BY официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко. Она уточнила, что речь идет о подвесных элементах, а не потолочном перекрытии.

Пострадала одна девушка, медики оказали ей помощь и отпустили домой.