Смогут ли иностранцы снова ездить в Россию через Беларусь? 15.11.2018, 21:46

Фото с сайта tourradar.com

Российское правительство решило вернуть международный пункт пропуска на границе с Беларусью.

Делает это правительство РФ для привлечения инвесторов и туристов в Смоленскую область. Формально решение пока не оформлено. Если пограничный пункт заработает, граждане третьих стран смогут ездить, например, из Минска в Москву автотранспортом, а не только самолётами, пишет «Белсат».

О том, что Россия вернёт международный пункт пропуска в Смоленской области, сообщила администрация губернатора Алексея Островского после встречи с Дмитрием Медведевым. Точнее, губернатор и премьер – цитата – «рассмотрели вопрос о внесении соответствующих изменений в паспорт национального проекта Международная кооперация и экспорт» – конец цитаты. Оказалось, что без такого погранпоста плохо не только Беларуси и гражданам третьих стран, но и российской экономике.

«В настоящее время иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область. Этот факт самым негативным образом сказывается на привлечении инвестиций в регион, а также развитии туристической отрасли и международного сотрудничества. Между тем, через Смоленщину проходят 75% грузов из Европы в Россию и 35% российских грузов».

Медведев согласился вернуть пункт «Красная горка», где проблемы у туристов и инвесторов начались ещё в сентябре 2016-го. Тогда российские власти стали разворачивать целые автобусы иностранцев, например, в Брянскую область. Не пропускали и дипломатов на личных автомобилях. Усиленно проверяли документы у иностранных водителей грузовиков, особенно украинцев, чем создавали длинные очереди.

В январе 2017-го Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в Беларусь граждан 80 государств – пятидневном, но это дало свежую волну западных туристов. Через месяц глава ФСБ Александр Бортников ввёл пограничный контроль по всей границе с Беларусью: против контрабанды, наркотрафика и нелегалов, но без возможности проезда для иностранцев – и туристов, и грузоперевозчиков.

«У нас практически нет белорусско-российской границы. Но если кто-то едет, например, из Германии, то его могут вернуть с белорусско-российской границы на латвийско-российскую границу, чтобы он пересек её там. Это нормально? Это ненормально», – заявил Лукашенко.

Можно ли иностранцам ехать через Красную горку, в Госпогранкомитете пока не знают, и говорят, что комментировать рано.

Жители Витебска:

«Это больше надо России, чем нам. Это у них проблемы, санкции».

«Границы должны быть».

«Если стали разными государствами, граница должна быть. Визовый режим, безвизовый, но граница должна быть».

В пограничном конфликте России и Беларуси была и есть яркая политическая составляющая, говорит политолог Андрей Егоров. Действия и Москвы, и Минска противоречат логике единого экономического пространства Евразийского союза.

«Когда Беларусь вводила безвизовый режим, она не согласовала это с Россией, так же как и Россия не согласовывает свою иностранную политику с Беларусью, хоть у нас и есть общее таможенное и пограничное пространство», – говорит директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Например, запрет в России западных продуктов. Или «черные списки» нежелательных в России украинцев, которых в итоге задерживают в Беларуси, иногда с депортацией. Евразийский экономический союз, который должен был создать общий рынок, для белорусов обернулся защитой российского производителя.

«Это создаёт разные проблемы для беларусов, которые привыкли к более качественной западной продукции. А протекционизм Евразийского рынка не позволяет её покупать. Например, все почувствовали это в истории с европейскими автомобилями, которые белорусы раньше покупали», – говорит директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Вопрос границы с Россией в октябре обсуждали в “палате представителей” Беларуси. Тогда глава Госпогранкомитета заявил, что пункт пропуска с белорусской стороны в принципе не нужен.